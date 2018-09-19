Старт в Чехии: ЦСКА встречается с «Викторией» в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Борислав Головин
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА играет с чешской «Викторией» из Плзени. В последний раз армейцы пересекались с этой командой пять лет назад на той же стадии турнира. Тогда поражение на выезде не позволило российскому коллективу продолжить выступление в еврокубках. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Старт в Чехии: ЦСКА встречается с «Викторией» в матче группового этапа Лиги чемпионов
  • © РИА Новости
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  • 19 сентября 2018

    Хозяева окончательно завладели инициативой. Игроки ЦСКА пытаются прессинговать. (14')

  • Чалов в ответ пробил по чужим воротам с дальней дистанции. Мяч чуть было не залетел в дальний угол. (12')

  • Моментище! Жуткий провал в центре обороны ЦСКА закончился выходом Крменчика один на один с Акинфеевым. Только своевременный выход Игоря спас армейцев от верного гола. (10')

  • Уже спокойно контролируют мяч хозяева. От былой активности ЦСКА не осталось и следа. (10')

  • Неприятные контратаки периодически проходят у «Виктории». Футболисты чешской команды слишком легко проходят опорную зону армейцев. (8')

  • Прошла неплохая атака у хозяев по левому флангу. Акинфеев после заброса Лимберски не без труда забрал мяч в руки. (7')

  • А теперь Влашич ворвался в штрафную слева, но промедлил с передачей, и защитник выбил снаряд у хорвата из-под ног. (6')

  • Тут же Ефремов получил жёлтую карточку за фол на чужой половине поля. (4')

  • Опаснейшая контратака прошла у хозяев после розыгрыша углового. Слава богу, Фернандес подстраховал партнёров в собственной штрафной. Причём Марио выбил мяч прямо во Влашича, но уже Акинфеев подоспел к мячу. (4')

  • А теперь Дзагоев выполнил прострел с левого фланга и заработал первый угловой в матче. (3')

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