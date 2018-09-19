Старт в Чехии: ЦСКА встречается с «Викторией» в матче группового этапа Лиги чемпионов
- © РИА Новости
-
19 сентября 2018
Хозяева окончательно завладели инициативой. Игроки ЦСКА пытаются прессинговать. (14')
-
Чалов в ответ пробил по чужим воротам с дальней дистанции. Мяч чуть было не залетел в дальний угол. (12')
-
Моментище! Жуткий провал в центре обороны ЦСКА закончился выходом Крменчика один на один с Акинфеевым. Только своевременный выход Игоря спас армейцев от верного гола. (10')
-
Уже спокойно контролируют мяч хозяева. От былой активности ЦСКА не осталось и следа. (10')
-
Неприятные контратаки периодически проходят у «Виктории». Футболисты чешской команды слишком легко проходят опорную зону армейцев. (8')
-
Прошла неплохая атака у хозяев по левому флангу. Акинфеев после заброса Лимберски не без труда забрал мяч в руки. (7')
-
А теперь Влашич ворвался в штрафную слева, но промедлил с передачей, и защитник выбил снаряд у хорвата из-под ног. (6')
-
Тут же Ефремов получил жёлтую карточку за фол на чужой половине поля. (4')
-
Опаснейшая контратака прошла у хозяев после розыгрыша углового. Слава богу, Фернандес подстраховал партнёров в собственной штрафной. Причём Марио выбил мяч прямо во Влашича, но уже Акинфеев подоспел к мячу. (4')
-
А теперь Дзагоев выполнил прострел с левого фланга и заработал первый угловой в матче. (3')