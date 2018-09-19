Старт в Чехии: ЦСКА встречается с «Викторией» в матче группового этапа Лиги чемпионов

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА играет с чешской «Викторией» из Плзени. В последний раз армейцы пересекались с этой командой пять лет назад на той же стадии турнира. Тогда поражение на выезде не позволило российскому коллективу продолжить выступление в еврокубках. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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