Спасение ЦСКА, спорное удаление Роналду и рекорд Нагельсмана: итоги игрового дня Лиги чемпионов

Московский ЦСКА ушёл от поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» благодаря голу Николы Влашича с пенальти на 95-й минуте. Главный тренер немецкого «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман побил рекорд Виктора Гончаренко и стал самым молодым тренером в истории ЛЧ. А Криштиану Роналду в первом матче за «Ювентус» в главном еврокубке заработал спорное удаление. RT рассказывает, чем запомнился игровой день самого престижного клубного турнира Европы.

Характер армейцев и разгром от «Реала»

ЦСКА начал свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов боевой ничьей с «Викторией Пльзень». Правда, первый тайм матча в Чехии получился для армейцев не самым удачным. Молодые футболисты красно-синих, пятеро из которых дебютировали в главном еврокубке, стушевались и быстро отдали инициативу более опытному сопернику.

В результате на 29-й минуте Михал Крменчик открыл счёт после розыгрыша стандарта. Неудача взбодрила подопечных Виктора Гончаренко, и вскоре Фёдор Чалов красивым ударом в дальний угол едва не восстановил статус-кво.

Но вместо того чтобы отыграться, ЦСКА перед самым перерывом пропустил второй мяч — дубль оформил Крменчик.

Гончаренко сдаваться не думал. Он убрал с поля действовавшего не лучшим образом Дмитрия Ефремова и выпустил вместо него полузащитника Ильзата Ахметова. Так армейцы перешли на схему игры с четырьмя защитниками.

И гол не заставил себя ждать. Первый мяч в Лиге чемпионов в карьере забил Чалов после отличного навеса Николы Влашича.

Армейцы прижали соперника к воротам, но до опасных моментов дело доходило нечасто. А ближе к середине тайма хозяева вовсе отодвинули игру ближе к центру поля.

Казалось, совершить камбэк ЦСКА не суждено, но Гончаренко вновь решил сражаться до конца. Он бросил в бой Тимура Жамалетдинова и новичка-дебютанта Рагнара Сигурдссона, ещё раз перестроив тактическую схему команды.

И последние минуты получились для поклонников армейцев невероятно волнительными. Судьи отменили сразу два гола красно-синих. Сначала арбитр за воротами подсказал главному, что Фернандес нарушил правила перед тем, как отдать результативную передачу на Ахметова, хотя фола, скорее, не было, а затем арбитр на линии зафиксировал офсайд у Жамалетдинова.

Но ЦСКА всё-таки спасся. На 94-й минуте после подачи углового у ворот «Виктории» соперник нарушил правила на Фернандесе, и судья указал на «точку». Одиннадцатиметровый уверенно исполнил Влашич — 2:2.

В параллельном матче группы G действующий обладатель трофея «Реал» не оставил шансов действующему полуфиналисту турнира «Роме». Итальянская команда сохраняла ворота на замке практически весь первый тайм, но на 45-й минуте голкипер гостей Робин Ольсен оказался бессилен против классного удара Иско со штрафного.

А вскоре после перерыва «Реал» убежал в контратаку, и Гарет Бэйл уверенно реализовал выход один на один со шведским вратарём.

Наконец, поставил точку в матче вышедший на замену Мариано — довёл счёт до разгромного уже в добавленное время.

Вдобавок мадридцы установили уникальный рекорд. «Реал» стал первой командой в истории, которая забивала в 43 еврокубковых домашних матчах подряд. «Королевский клуб» улучшил достижение «Тоттенхэма», чья результативная серия растянулась на 42 игры, или 32 года (с 1961-го по 1984-й).

Красная карточка Роналду и дубль Погба

Пожалуй, главным событием игрового дня стало удаление Криштиану Роналду. Португалец в воскресенье забил долгожданный первый мяч за «Ювентус» и жаждал принести новой команде пользу и в Лиге чемпионов, тем более его главный соперник в борьбе за звание лучшего футболиста планеты Лионель Месси накануне оформил хет-трик.

Но вместо голов Роналду отметился удалением уже на 29-й минуте матча с «Валенсией». Причём главный судья Феликс Брих принял крайне спорное решение. Криштиану от досады всего лишь потрепал волосы лежавшего на газоне защитника, но рефери расценил поведение португальца как неспортивное. Для Роналду это удаление стало дебютным в ЛЧ.

«Могу только сказать, что VAR помогла бы арбитру в данном эпизоде. Оставлять команду в меньшинстве в первом туре Лиги чемпионов — подобные решения вызывают у меня разочарование. Из-за такого вердикта мы могли проиграть сегодня», — приводит слова главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри Football Italia.

Зато в дальнейшем Брих назначил сразу два пенальти в ворота «Валенсии», и оба реализовал Миралем Пьянич.

В составе хозяев после перерыва на замену вышел Денис Черышев. Российский полузащитник вошёл в игру очень удачно и помог своей команде прижать «Ювентус» к воротам. Однако в результате «Валенсия» довольствовалась лишь пенальти, который не сумел реализовать Даниэль Парехо.

В другом матче квартета H «Манчестер Юнайтед» ожидаемо не оставил шансов швейцарскому «Янг Бойз». Подопечные Жозе Моуринью отправили в ворота дебютанта группового этапа ЛЧ три безответных мяча. Главным героем встречи стал Поль Погба, который не только оформил дубль, но и отдал результативную передачу на Антони Марсьяля.

Также стоит отметить дебют в составе «МЮ» 19-летнего талантливого португальского защитника Диогу Далота, которого английский клуб приобрёл этим летом у «Порту» за €22 млн.

Камбэк «Шахтёра» и сенсация от «Лиона»

Донецкий «Шахтёр», как и ЦСКА, начал путь в ЛЧ с результативной ничьей — 2:2. Мало того, украинский коллектив, как и армейцы, ушёл от поражения в домашнем матче с «Хоффенхаймом» лишь на последних минутах.

При этом немецкая команда в Харькове не досчиталась сразу двух важных игроков: Джошуа Бренета и Исхака Бельфодиля. Оба были выведены из состава прямо в день матча из-за дисциплинарных нарушений.

Зато главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман установил новый рекорд ЛЧ. В возрасте 31 года и 58 дней он стал самым молодым тренером в истории турнира и переписал достижение Гончаренко, который в 2008-м дебютировал в главном еврокубке вместе с белорусским БАТЭ в 31 год и 99 дней.

«Я очень рад, что в таком возрасте играю здесь. Возможно, вношу нечто особенное в историю турнира. Думаю, настанет время и появится ещё более молодой тренер», — порадовался Нагельсман.

Но подопечные порадовать его не смогли. «Хоффенхайм» дважды вёл в счёте, однако в итоге упустил победу на 81-й минуте. В составе «Шахтёра» забитыми мячами отметились два бразильских футболиста, Исмаили и Тайсон.

Главная же сенсация дня произошла в Манчестере, где действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» неожиданно уступил неудачно начавшему сезон «Лиону».

Гости ввели соперника в состояние грогги ещё в первом тайме. На 26-й минуте Максвелл Корне после прострела с левого фланга открыл счёт. Защитник «Манчестера» Фабиан Делф в данном эпизоде выступил в роли статиста.

А незадолго до перерыва «Лион» отличился вновь. На этот раз грубейшую ошибку сделал Фернандиньо: потерял мяч в центре поля. Помаркой бразильца воспользовался Набиль Фекир. Полузащитник французской команды убежал к чужим воротам и отправил снаряд в сетку.

Во втором тайме хозяева изо всех сил пытались отыграться, но сумели отличиться лишь однажды.

Таким образом, «Манчестер Сити» не просто проиграл, но стал первой английской командой в истории ЛЧ, потерпевшей четыре поражения подряд. В четвертьфинале прошлого сезона главного еврокубка «горожане» дважды уступили «Ливерпулю», а до того проиграли «Базелю» в ответном матче 1/8 финала.

Гол родной команде и неожиданный дубль

Наконец, в группе E обошлось без сюрпризов. Главный фаворит квартета «Бавария» на выезде спокойно обыграла «Бенфику». Мюнхенцы ещё пожалели соперника и поразили ворота португальского коллектива лишь дважды.

Также по теме Подвиг армейцев: ЦСКА спасся от поражения на 95-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией» В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА разошёлся миром с чешской «Викторией» из Пльзени. В первом тайме...

Причём один из мячей записал на свой счёт воспитанник «Бенфики» Ренату Саншеш, перебравшийся в немецкий гранд после удачного чемпионата Европы-2016.

«Аякс» дома неожиданно легко расправился с чемпионом Греции АЕК. Команды ушли на перерыв, когда на табло горели два ноля. Однако не успел начаться второй тайм, как Николас Тальяфико поразил ворота соперника.

Ближе к концу встречи хозяева отличились ещё дважды, а Тальяфико вовсе удалось оформить дубль. Любопытно, что левый защитник сборной Аргентины никогда не славился особой результативностью. До нынешнего момента на его счету значилось всего пять голов во всех турнирах, а дважды за матч Николас не отличался никогда.