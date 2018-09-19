«Сейчас нас критиковать можно»: о чём говорили в «Локомотиве» после поражения от «Галатасарая» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» крупно проиграл турецкому «Галатасараю» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра в Стамбуле закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Главный тренер российской команды Юрий Сёмин отметил, что большую часть матча его подопечные показывали хороший футбол, однако напора им всё же не хватало. Полузащитник Алексей Миранчук заявил, что его партнёров подвела реализация моментов, а его коллега по команде Мануэл Фернандеш назвал поражение «Локомотива» незаслуженным.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ярко охарактеризовал неудачу команды и объяснил, что стало причиной каждого из трёх пропущенных мячей.

«Жёсткое поражение. Мы проиграли первые десять минут, пропустили гол, хотя представляли, что «Галатасарай» будет очень активен. Потом имели преимущество и были ближе к тому, чтобы отыграться, а не пропустить второй мяч. Второй гол — нелепый. Вместо пяти человек в стенку поставили четыре. Третий гол уже ничего не решал. Мы пошли вперёд и раскрылись. Сложно объяснить стартовый. Мы знали, что Гарри Родригес смещается с фланга и бьёт с правой, но не проконтролировали ситуацию. Сложно сказать, почему первые десять минут получились такими. Надо смотреть статистику», — сказал специалист.

Наставник «железнодорожников» отметил, что в течение часа его команда показывала хорошую игру, однако это не привело к ответным голам.

«60 минут мы играли неплохо. Но футбол — это не удачные куски игры, а голы. Нам голы даются с трудом. Из таких ситуаций не смогли забить ни одного мяча. Сложно даже комментировать. Но играет команда лучше. Улучшаются кондиции футболистов. В «Галатасарае» счастливые футболисты — играют при такой поддержке. Болельщики не дают команде остановиться», — отметил Сёмин.

Тренер также оценил игру защитника Брайана Идову, прокомментировал выбранную на матч схему и рассказал, как команда будет готовиться к матчу с «Зенитом».

«Результат определяет. Идову сыграл неплохо. Он вышел на своей позиции. Ничего неожиданного. Три центральных защитника тоже на своих местах. Если проиграли со счётом 0:3, значит, схема себя не оправдала. На матч с «Зенитом» должно хватить сил. Мы прибавляем от игры к игре. Нужно восстановиться психологически. Футболисты очень расстроены. После побед лучше восстанавливаться. Мы примем критику — сейчас нас критиковать можно», — сказал напоследок Сёмин.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о впечатлениях от дебюта в Лиге чемпионов и о шумовой поддержке турецких болельщиков.

«Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того чтобы сравнять счёт и выровнять игру, получили мяч в свои ворота. Игра была хорошая, с моментами, хорошая атмосфера, но вот такие нелепые ошибки приводят к голам.

Было волнение в первые минуты, но такая атмосфера, наоборот, даёт больше энергии, заряда. Поэтому то, что мы пропустили быстрый гол, — это просто стечение обстоятельств. Мне уже доводилось играть в Турции, но при такой атмосфере раньше не играл никогда. Просто шум — не передать словами, глушило, но приятно играть при такой атмосфере.

Подсказок Сёмина слышно не было. Только когда подходили и лично беседовали, тогда можно было расслышать. Очень тяжело донести информацию в таком шуме. Безусловно, каждому футболисту команды неприятен тот факт, что мы мало забиваем. Но сегодня вы видели, что моменты есть, не хватает реализации, исполнения. Будем исправляться и двигаться дальше», — сказал Миранчук в эфире «Матч Премьер».

Идову не смог найти объяснение пропущенным от «Галатасарая» мячам.

«Наверное, мы слишком много нервничали в начале матча. Голы «Галатасарая» пришли из ниоткуда. На некоторое время нам удалось взять игру под свой контроль, но ненадолго», — приводит слова Идову пресс-служба УЕФА.

Полузащитник Мануэл Фернандеш назвал поражение в стартовом матче Лиги чемпионов незаслуженным.

«Мы слабо начали матч, но затем смогли выдать хороший отрезок до перерыва. Второй гол соперника сбил наш настрой, сильно повлиял на нас. Но мы не заслуживали такого поражения сегодня. Сегодня была та атмосфера, которая всегда есть на матчах «Галатасарая». Я не удивлён такой поддержкой здесь. В целом, конечно, я был рад вернуться в Стамбул и Турцию», — сказал португалец, игравший в «Бешикташе».

О несправедливом итоге встречи говорили и в самом «Локомотиве». Такое заявление было опубликовано в англоязычном Twitter-аккаунте клуба.

«Незаслуженное поражение в Стамбуле. Теперь впереди — «Зенит», — сказано в сообщении.