«Локомотив» стал пятым российским клубом, стартовавшим в Лиге чемпионов с разгромного поражения

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«Локомотив», проигравший турецкому «Галатасараю» со счётом 0:3 в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, стал пятым российским клубом, стартовавшим в турнире с разгромного поражения.
«Локомотив» стал пятым российским клубом, стартовавшим в Лиге чемпионов с разгромного поражения
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что ранее поражения с разницей в три и более мяча в первом туре основной стадии ЛЧ терпели «Спартак» (дважды), «Зенит», ЦСКА (дважды) и «Ростов». Ни в одном из этих шести случаев российской команде впоследствии не удавалось пробиться в плей-офф ЛЧ.

Единственным участвовавшим в групповом раунде Лиги чемпионов российским клубом, не проигрывавшим поединок первого тура с разгромным счётом, является «Рубин».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

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