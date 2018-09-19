«Локомотив» стал пятым российским клубом, стартовавшим в Лиге чемпионов с разгромного поражения
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что ранее поражения с разницей в три и более мяча в первом туре основной стадии ЛЧ терпели «Спартак» (дважды), «Зенит», ЦСКА (дважды) и «Ростов». Ни в одном из этих шести случаев российской команде впоследствии не удавалось пробиться в плей-офф ЛЧ.
Единственным участвовавшим в групповом раунде Лиги чемпионов российским клубом, не проигрывавшим поединок первого тура с разгромным счётом, является «Рубин».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.