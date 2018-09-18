«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу турецкому клубу принесли голы Гарри Родригеса, Эрена Дердийока и Сельчука Инана (с пенальти).

В параллельном матче группы D «Шальке» и «Порту» сыграли вничью — 1:1.

В рамках второго тура группового этапа ЛЧ «Локомотив» на своём поле сыграет с «Шальке», а Галатасарай» на выезде встретится с «Порту».

Ранее сообщалось, что «Интер» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».