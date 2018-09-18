«Интер» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» благодаря голу на 92-й минуте
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Сан Сиро», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Гости забили первыми. На 53-й минуте отличился Кристиан Эриксен.
«Интер» сравнял счёт на 85-й минуте благодаря голу Мауро Икарди, а на 92-й минуте Матиас Весино Фалеро принёс «нерадзурри» победу, переправив мяч в ворота гостей.
Во втором туре «Интер» сыграет с голландским ПСВ, а «Тоттенхэм» — с каталонской «Барселоной».
Ранее сообщалось, что хет-трик Лионеля Месси помог «Барселоне» разгромить ПСВ в матче Лиги чемпионов.