«Интер» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» благодаря голу на 92-й минуте

Миланский «Интер» одержал волевую победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Сан Сиро», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Гости забили первыми. На 53-й минуте отличился Кристиан Эриксен.

«Интер» сравнял счёт на 85-й минуте благодаря голу Мауро Икарди, а на 92-й минуте Матиас Весино Фалеро принёс «нерадзурри» победу, переправив мяч в ворота гостей.

Во втором туре «Интер» сыграет с голландским ПСВ, а «Тоттенхэм» — с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что хет-трик Лионеля Месси помог «Барселоне» разгромить ПСВ в матче Лиги чемпионов.