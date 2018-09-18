Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить ПСВ в матче Лиги чемпионов

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Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над голландским ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить ПСВ в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси. Ещё один гол в активе Усмана Дембеле.

Каталонцы завершали матч вдесятером. Вторую жёлтую карточку по ходу встречи получил Самуэль Юмтити.

Во втором туре «Барселона» сыграет с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», а ПСВ встретится с «Интером».

Ранее сообщалось, что Месси стал автором первого гола группового этапа ЛЧ сезона-2018/19.

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