Рекорды Месси, волевые победы «Интера» и «Атлетико», драма в Ливерпуле: итоги первого игрового дня Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» уступил «Галатасараю» в своём первом матче в Лиге чемпионов за последние 14 лет, а «Атлетико» и «Интер» одержали победы, уступая по ходу встречи. Лионель Месси забил три мяча и установил два рекорда турнира, а «Ливерпуль» вырвал победу в поединке с «Пари Сен-Жермен». RT рассказывает, чем запомнился первый игровой день самого престижного клубного турнира Старого Света.

Поражение «Локомотива» и ничья конкурентов

С момента последнего выступления железнодорожников в Лиге чемпионов прошли долгие 14 лет. За это время успело смениться поколение болельщиков и игроков, несколько президентов клуба, но неизменным осталось одно — у руля команды по-прежнему стоит Юрий Сёмин. Однако даже его опыт и знания не помогли москвичам начать свой путь в турнире с победы.

Действующие чемпионы страны пропустили уже на девятой минуте встречи и некоторое время пребывали в состоянии «грогги». Лишь к середине тайма они смогли привыкнуть к давящей атмосфере «Тюрк Телеком Арены» и прибрать игру. Отличные шансы забить имели Саломон Кверквелия и Джефферсон Фарфан, но им обоим не хватило точности.

Во второй тайме перевернуть ход игры мог дальний удар Алексея Миранчука, но с ним чудом справился Фернандо Муслера. А после удача отвернулась от «Локомотива». Сначала Эрен Дердийок великолепным ударом со штрафного отправил мяч в угол ворот Гильерме, а на четвёртой добавленной минуте с пенальти отличился Селчук Инан. При этом к этому моменту турки уже играли вдесятером — за вторую жёлтую карточку был удалён Баду Н’Ндиайе.

При этом расстраиваться железнодорожникам не стоит. Борьба в квартете D только начинается, а отставание между командами остаётся минимальным. Так, от «Шальке 04» и «Порту» коллектив Сёмина отделяет всего одно очко. К 75-й минуте немцы вели в счёте, но упустили победу — 1:1.

Но лавры главного героя этой встречи причитаются Икеру Касильясу. Бывший голкипер мадридского «Реала» стал абсолютным рекордсменом по количеству сезонов, проведённых в Лиге чемпионов. Легендарный испанец неизменно занимает место в «рамке» на протяжении последних 20 лет.

Разгром от «Барселоны» и камбэк «Интера»

Первыми своими матчи проводили команды из квартета B. «Барселона встречалась с ПСВ и поначалу матч складывался для каталонцев не так уж просто. Голландцы, возглавляемые экс-игроком сине-гранатовых Марком ван Боммелом, грамотно играли в защите и опасно контратаковали, но продержаться они смогли лишь чуть более 30 минут. Лионель Месси блестящим ударом со штрафного распечатал ворот Йеруна Зута и стал автором первого гола в нынешнем розыгрыше турнира.

Впоследствии аргентинец ещё дважды поразил ворота соперника и оформил рекордный, восьмой хет-трик в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он опередил Криштиану Роналду, который семь раз забивал своим соперникам по три мяча. Кроме того, теперь на счету Месси 61 гол в 64 матчах группового этапа, что также является рекордом. Кроме того, он отличился в 14-м розыгрыше трофея подряд, сравнившись с легендой «Реала» Раулем.

Однако на этом события встречи не закончились. До разгромного счёт в матче довёл Усман Дембеле, а за 11 минут до конца встречи «Барселона» осталась в меньшинстве. Первую красную карточку в нынешнем сезоне получил Самуэль Юмтити.

Противостояние «Интера» и «Тоттенхэма» получилось гораздо более напряжённым. В первом тайме коллективам не удалось отметиться забитыми мячами, зато во втором они сделали это трижды. Счёт открыл полузащитник лондонцев Кристиан Эриксен, для которого этот мяч стал четвёртым в Лиге чемпионов. Причём в последнее время датчанин забивает исключительно командам с громким именем. Ранее он поразил ворота «Реала» и «Ювентуса».

Но начать своё выступление с победы «шпорам» не удалось. За семь минут «нерадзурри» умудрились перевернуть ход встречи и дважды огорчить Михела Ворма. Точные удары Мауро Икарди и Матиаса Весино позволили «Интеру» триумфально вернуться в главный турнир Европы спустя пять лет отсутствия.

Волевая победа «Атлетико» и успех «Боруссии»

По схожему сценарию развивался и поединок между «Атлетико» и «Монако». Правда, все мячи здесь были забиты до перерыва. Действующие победители Лиги Европы столкнулись с серьёзным сопротивлением со стороны монегасков, которые уже на 18-й минуте вышли вперёд. Автором быстрого гола стал Самюэль Грансир. Примечательно, что для 22-летнего форварда этот мяч стал лишь седьмым в карьере.

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Однако удержать победный счёт партнёрам Александра Головина не удалось. Диего Коста и Хосе Мария Хименес по разу послали мяч в сетку ворот Диего Бенальо и добыли «Атлетико» три очка. При этом помимо голов, и испанец и аргентинец получили по жёлтой карточке.

«Боруссия» же на выезде встречалась с «Брюгге» и чудом смогла увезти из одноимённого города заветные баллы. «Шмели» смогли отличиться лишь за пять минут до окончания основного времени поединка, а гол Кристиана Пулишича получился курьёзным. Американец подставил ногу под вынос Матеи Митровича, и мяч по невероятной дуге залетел в ворота.

К слову, для наставника команды Люсьена Фавра эта победа стала первой в Лиге чемпионов, а сама «Боруссия» прервала свою безвыигрышную серию в турнире, которая состояла из восьми встреч. В последний раз она побеждала в матче 1/8 финала в сезоне-2016/17, когда разгромила «Бенфику» со счётом 4:0.

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Самый напряжённый матч дня прошёл в Англии, где «Ливерпуль» принимал «Пари Сен-Жермен». Уже в первом тайме действующий финалист Лиги чемпионов вёл со счётом 2:0, причём автором второго гола стал Джеймс Милнер. Полузащитник блестяще исполнил пенальти, реализовав свой 13-й из 15 ударов с «точки» в майке красных. Примечательно, что его коллектив ни разу не уступал в тех встречах, когда он отличался с 11-метровой отметки.

Статистика не была нарушена и в этот раз. Парижане отчаянно пытались отыграться и им это удалось. Сначала голом отметился Тома Мёнье, а после на авансцену вышел один из главных звёзд чемпионата мира в России Киллиан Мбаппе. Однако заключительное слово осталось за «Ливерпулем». Роберто Фирмино, который впервые появился в матче Лиги чемпионов со скамейки запасных, поразил ворота Альфонса Ареоля и принёс своему клубу победу.

При этом поединок между «Црвеной Звездой» и «Наполи» единственным в рамках первого игрового дня завершился нулевой ничьей. Команды нанесли по воротам друг друга всего 11 ударов и не смогли отметиться голами. И это несмотря на то, что подопечные Карло Анчелотти являются весьма бескомпромиссным коллективом. В последний раз «адзурри» играли вничью десять матчей назад — с киевским «Динамо» в групповом этапе турнира сезона-2016/17.