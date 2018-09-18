Месси стал первым футболистом, оформившим восемь хет-триков в Лиге чемпионов
Аргентинец достиг рекордной отметки в матче первого тура группового этапа с голландским ПСВ.
Leo Messi has now scored a record 8⃣ #UCL hat-tricks ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/VmQFdzrKO0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 18 сентября 2018 г.
Всего в активе Месси 103 гола в матчах главного еврокубкового турнира Европы.
Ранее сообщалось, что Икер Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира.