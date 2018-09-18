Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира

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Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира.

Об этом сообщает Opta.

Касильяс достиг рекордной отметки, когда вышел в стартовом составе «Порту» на матч первого тура группового этапа сезона-2018/19 против «Шальке».

37-летний испанец дебютировал в Лиге чемпионов в 1999 году в составе мадридского «Реала». В общей сложности он принял участие в рекордных 167 матчах и трижды выигрывал турнир.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал автором первого гола группового этапа ЛЧ сезона-2018/19.

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