Поединок в Стамбуле: «Локомотив» уступает в счёте в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов

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Сергей Стариков
Московский «Локомотив» проводит свой дебютный матч в Лиге чемпионов по футболу сезона-2018/19. Подопечные Юрия Сёмина на выезде встречаются с турецким «Галатасараем». В последний раз железнодорожники выступали в самом престижном европейском клубном турнире 14 лет назад. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Тюрк Телеком Арена».
Поединок в Стамбуле: «Локомотив» уступает в счёте в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 18 сентября 2018

    Владеют мячом турки, игроки «Локомотива» тщетно пытаются перехватить у них мяч. Пока мало что получается у подопечных Сёмина. (18')

  • Футболисты «Локомотива» перехватили мяч и Фарфан пытался прорваться в штрафной, но получил удар по ногам. Арбитр нарушения на заметил. (17')

  • Атаки «Галатасарая» не прекращаются. Вся опасность исходит с левого фланга. Родригес в очередной раз прорвался по бровке, сместился в центр и мощно пробил в дальний угол. На этот раз мимо. (16')

  • Ещё одна опасная атака турков. Гильерме ошибся при игре на выходе во время подачи углового, мяч чудом не оказался в сетке. (15')

  • Небольшая пауза в матче. Оказывали помощь одному из игроков «Галатасарая». Игра продолжается. (14')

  • Идову пытался совершить прорыв по левому флангу, но его легко остановили турецкие защитники. (12')

  • Железнодорожники пытаются перевести игру к воротам соперника, но пока это не получается. (10')

  • Гол! Гарри Родригес дальним ударом открыл счёт в матче. Гилерме ничего не смог поделать. 1:0 в пользу «Галатасарая». (9')

  • Стандарт снова исполнял Беланда и заработал угловой. «Локомотив» здорово действует при подачах. Не увенчалась она успехом. (9')

  • Гилерме снова неудачно ввёл мяч в игру, и турки сразу его перехватили. Н'Диайе рванул в штрафную железнодорожников, но был остановлен. Правда, с нарушением правил. (8')

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