Поединок в Стамбуле: «Локомотив» уступает в счёте в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» проводит свой дебютный матч в Лиге чемпионов по футболу сезона-2018/19. Подопечные Юрия Сёмина на выезде встречаются с турецким «Галатасараем». В последний раз железнодорожники выступали в самом престижном европейском клубном турнире 14 лет назад. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Тюрк Телеком Арена».

РИА Новости

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