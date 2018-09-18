Поединок в Стамбуле: «Локомотив» уступает в счёте в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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18 сентября 2018
Владеют мячом турки, игроки «Локомотива» тщетно пытаются перехватить у них мяч. Пока мало что получается у подопечных Сёмина. (18')
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Футболисты «Локомотива» перехватили мяч и Фарфан пытался прорваться в штрафной, но получил удар по ногам. Арбитр нарушения на заметил. (17')
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Атаки «Галатасарая» не прекращаются. Вся опасность исходит с левого фланга. Родригес в очередной раз прорвался по бровке, сместился в центр и мощно пробил в дальний угол. На этот раз мимо. (16')
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Ещё одна опасная атака турков. Гильерме ошибся при игре на выходе во время подачи углового, мяч чудом не оказался в сетке. (15')
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Небольшая пауза в матче. Оказывали помощь одному из игроков «Галатасарая». Игра продолжается. (14')
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Идову пытался совершить прорыв по левому флангу, но его легко остановили турецкие защитники. (12')
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Железнодорожники пытаются перевести игру к воротам соперника, но пока это не получается. (10')
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Гол! Гарри Родригес дальним ударом открыл счёт в матче. Гилерме ничего не смог поделать. 1:0 в пользу «Галатасарая». (9')
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Стандарт снова исполнял Беланда и заработал угловой. «Локомотив» здорово действует при подачах. Не увенчалась она успехом. (9')
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Гилерме снова неудачно ввёл мяч в игру, и турки сразу его перехватили. Н'Диайе рванул в штрафную железнодорожников, но был остановлен. Правда, с нарушением правил. (8')
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