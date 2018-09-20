«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Валенсию» в ЛЧ, Черышев вышел на поле во втором тайме
Встреча, проходившая в Валенсии, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 29 минуте встречи красную карточку получил форвард туринцев Криштиану Роналду.
Тем не менее «Ювентус» забил два мяча, благодаря точным ударам с пенальти Миралема Пьянича, и оставил свои ворота в неприкосновенности.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 53-й минуте и результативными действиями не отметился.
Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Янг Бойз» в матче ЛЧ.