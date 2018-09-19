ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в матче ЛЧ, проигрывая по ходу встречи в два мяча
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Встреча, прошедшая в Пльзени, завершилась со счётом 2:2.
В первом тайме дублем в составе чешского коллектива отметился Михал Крменчик.
В начале второй половины игры один мяч отыграл Фёдор Чалов, а в концовке встречи Никола Влашич с пенальти сравнял счёт.
В следующем туре «Виктория» сыграет с итальянской «Ромой», а ЦСКА — с мадридским «Реалом».
Ранее «Шахтёр» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче Лиги чемпионов.