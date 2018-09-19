ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в матче ЛЧ, проигрывая по ходу встречи в два мяча

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Московский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в матче ЛЧ, проигрывая по ходу встречи в два мяча
  • © РИА Новости

Встреча, прошедшая в Пльзени, завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме дублем в составе чешского коллектива отметился Михал Крменчик.

В начале второй половины игры один мяч отыграл Фёдор Чалов, а в концовке встречи Никола Влашич с пенальти сравнял счёт.

В следующем туре «Виктория» сыграет с итальянской «Ромой», а ЦСКА — с мадридским «Реалом».

Ранее «Шахтёр» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче Лиги чемпионов. 

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