«Шахтёр» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче Лиги чемпионов

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Украинский футбольный клуб «Шахтёр» из Донецка сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Шахтёр» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, проходившая в Харькове, завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Исмаили и Майкон. У немецкого клуба забивали Флориан Гриллич и Ховард Нордвейт.

Сегодня также сыграют соперники «Шахтёра» и «Хоффенхайма» по группе F — английский «Манчестер Сити» и французский «Лион».

В матче группы E голландский «Аякс» разгромил греческий АЕК.

Ранее гол Фирмино на 92-й минуте принёс «Ливерпулю» победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов.

 

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