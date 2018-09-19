Гол Фирмино на 92-й минуте принёс «Ливерпулю» победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Встреча прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Анфилд» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
«Ливерпуль» забил первым. На 30-й минуте отличился Даниэль Старридж. Спустя шесть минут Джеймс Милнер удвоил преимущество мерсисайдцев, реализовав пенальти.
Еще до перерыва ПСЖ смог сократить отставание, благодаря голу Тома Менье на 40-й минуте.
Парижане сравняли счёт на 83-й минуте. Забил Килиан Мбаппе.
Победу мерсисайдцам принёс Роберто Фирмино, оличившийся на 92-й минуте.
В параллельном матче группы C «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Наполи» — 0:0.
Во втором туре ПСЖ сыграет с «Црвеной Звездой», а «Ливерпуль» встретится с «Наполи»
Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Монако» в матче Лиги чемпионов.