«Атлетико» победил «Монако» в матче Лиги чемпионов

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «матрасников» отличились Диего Коста и Хосе Мария Хименес.

«Монако» ответил голом Самюэля Грансира.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, восстанавливающийся после травмы, в заявку своей команды на матч не попал.

В параллельном матче группы A дортмундская «Боруссия» победила «Брюгге» со счётом 1:0.

Во втором туре «Атлетико» сыграет с «Брюгге», а «Монако» — с «Боруссией».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов.

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