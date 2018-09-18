«Атлетико» победил «Монако» в матче Лиги чемпионов
Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «матрасников» отличились Диего Коста и Хосе Мария Хименес.
«Монако» ответил голом Самюэля Грансира.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, восстанавливающийся после травмы, в заявку своей команды на матч не попал.
В параллельном матче группы A дортмундская «Боруссия» победила «Брюгге» со счётом 1:0.
Во втором туре «Атлетико» сыграет с «Брюгге», а «Монако» — с «Боруссией».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов.