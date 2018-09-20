«Манчестер Сити» стал первым английским клубом в истории, проигравшим четыре матча ЛЧ подряд

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Поражение от французского «Лиона» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 стало для английского «Манчестер Сити» четвёртым кряду в рамках турнира.
«Манчестер Сити» стал первым английским клубом в истории, проигравшим четыре матча ЛЧ подряд
  • Reuters

В четвертьфинале минувшего розыгрыша турнира команда Хосепа Гвардиолы дважды уступила «Ливерпулю» (0:3 и 1:2), а в ответном поединке 1/8 финала турнира потерпела поражение от швейцарского «Базеля» (1:2).

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, таким образом «Манчестер Сити» установил антирекорд для английских клубов, никогда ранее не проигрывавших четыре встречи подряд в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.

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