«Манчестер Сити» стал первым английским клубом в истории, проигравшим четыре матча ЛЧ подряд
- Reuters
В четвертьфинале минувшего розыгрыша турнира команда Хосепа Гвардиолы дважды уступила «Ливерпулю» (0:3 и 1:2), а в ответном поединке 1/8 финала турнира потерпела поражение от швейцарского «Базеля» (1:2).
Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, таким образом «Манчестер Сити» установил антирекорд для английских клубов, никогда ранее не проигрывавших четыре встречи подряд в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.