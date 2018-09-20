Роналду впервые в карьере получил красную карточку в матче Лиги чемпионов

Удаление в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской «Валенсией» стало для португальского форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в рамках турнира в профессиональной карьере.

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Поединок с «Валенсией» был для звёздного нападающего 154-м в Лиге чемпионов. В настоящее время Роналду является лучшим бомбардиром турнира в его истории, забив в общей сложности 120 мячей в составе английского «Манчестер Юнайтед» и испанского «Реала».

Удаление Роналду, впрочем, не помешало «Ювентусу» обыграть «Валенсию» со счётом 2:0 благодаря дублю полузащитника Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.