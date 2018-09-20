Сестра Роналду об удалении своего брата в матче ЛЧ: это позор для всего футбола

Катя Авейру, сестра нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, назвала позорным решение судьи удалить его в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

«Это позор для всего футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит. Позор», — написала Авейру в своём Instagram.

Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи группового этапа. Для португальца это удаление стало первым в Лиге чемпионов в его карьере.

Матч между «Валенсией» и «Ювентусом» завершился победой бьянконери со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».