Сестра Роналду об удалении своего брата в матче ЛЧ: это позор для всего футбола

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Катя Авейру, сестра нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, назвала позорным решение судьи удалить его в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».
Сестра Роналду об удалении своего брата в матче ЛЧ: это позор для всего футбола
  • Reuters

«Это позор для всего футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит. Позор», — написала Авейру в своём Instagram.

Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи группового этапа. Для португальца это удаление стало первым в Лиге чемпионов в его карьере.

Матч между «Валенсией» и «Ювентусом» завершился победой бьянконери со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

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