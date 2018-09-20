Итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»

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Изучив видеозапись матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянским «Ювентусом», сотрудники издания Sky Sport Italia выяснили причину удаления звёздного форварда Криштиану Роналду.
Итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»
  • globallookpress.com

Как сообщает сайт Football-Italia.net, главный арбитр встречи Феликс Брых не видел эпизод, в котором Роналду нарушил правила против защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо, и обратился за помощью к своему ассистенту на линии ворот Марко Фритцу.

Последний сообщил Брыху, что Роналду схватил своего оппонента за волосы в борьбе за позицию и дважды дал положительный ответ на вопрос о том, заслуживал ли португальский нападающий прямой красной карточки за свои действия.

Отмечается, что Криштиану в любом случае пропустит следующий матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов из-за дисквалификации, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить форварда на три матча в том случае, если его действия будут расценены как умышленная грубость по отношению к сопернику.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) помогла бы Брыху принять правильное решение в эпизоде с удалением Роналду.

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