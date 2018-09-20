Тренер «Ювентуса»: система VAR помогла бы арбитрам разобраться в эпизоде с удалением Роналду
- Reuters
«Я только могу сказать, что система VAR помогла бы рефери принять решение в этом эпизоде. Обидно остаться вдесятером в матче Лиги чемпионов после такого инцидента. Мы могли проиграть из-за этого, и, конечно, нам будет не хватать Роналду в ближайших матчах», — цитирует специалиста сайт Football-Italia.net.
Ранее сообщалось, что Роналду расплакался после удаления в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».