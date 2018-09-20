Роналду расплакался после удаления в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Роналду, получивший красную карточку на 29-й минуте встречи от немецкого арбитра Феликса Брыха, расплакался, покидая поле.
Удаление звёздного португальца, впрочем, не помешало «Ювентусу» одержать победу над «Валенсией» со счётом 2:0 благодаря дублю полузащитника Миралема Пьянича.
Ранее сообщалось, что красная карточка в матче с «Валенсией» стала для Роналду первой в карьере в рамках Лиги чемпионов.