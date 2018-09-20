Роналду расплакался после удаления в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после своего удаления в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской «Валенсией».

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Роналду, получивший красную карточку на 29-й минуте встречи от немецкого арбитра Феликса Брыха, расплакался, покидая поле.

Удаление звёздного португальца, впрочем, не помешало «Ювентусу» одержать победу над «Валенсией» со счётом 2:0 благодаря дублю полузащитника Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что красная карточка в матче с «Валенсией» стала для Роналду первой в карьере в рамках Лиги чемпионов.