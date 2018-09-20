«Немного не дожали в концовке»: что говорили в ЦСКА после ничьей в матче Лиги чемпионов

ЦСКА смотрелся лучше «Виктории» и заслуживал победы в матче стартового тура Лиги чемпионов УЕФА, заявил тренер московского клуба Виктор Гончаренко. Он также прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Ильзата Ахметова. Полузащитник красно-синих Иван Обляков признался, что расстроен результатом. При этом наставник коллектива из Пльзеня Павел Врба отметил, что их оппонент — сильная команда.

Вслед за московским «Локомотивом» выступление в Лиге чемпионов начал и ЦСКА. Серебряный призёр прошлогоднего чемпионата России не смог добиться победы в поединке с «Викторией» из Пльзеня. По ходу встречи армейцы уступали с разницей в два мяча, но всё же смогли увезти из Чехии заветный балл. Это стало возможным благодаря точному удару с пенальти в исполнении Николы Влашича на пятой компенсированной минуте.

Главный тренер российского клуба постарался найти причины подобного результата.

«Матч получился сложным и достаточно эмоциональным. Концовка была горячей. Понятно, что мы хотели выиграть, приложили для этого максимум усилий. Считаю, что наша команда сегодня была лучше и, наверное, заслуживала победы. Хотя футбол не терпит такого. Наверное, к отсутствию успеха привела наша зажатость в первые 30 минут», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Первый тайм сложился для армейцев крайне неудачно. Красно-синие дважды позволили мячу оказаться в сетке ворот Игоря Акинфеева — дубль оформил Михал Крменчик. По словам Гончаренко, в перерыве ему пришлось серьёзно побеседовать со своими подопечными.

«Кого-то при счёте 0:2 надо зажимать, кого-то — раскрепощать. У нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке, но мы рады, что это подействовало. Путём перемен в тактике и замен мы смогли изменить игру», — рассказал наставник.

Он отметил, что в настоящее время главная задача коллектива — построение игры и поиск командного взаимодействия.

«В нашем случае лучше всего отталкиваться не от результата, а от качества игры. У нас молодая команда, и в первую очередь мы должны думать о том, как мы выступаем. Счёт важен, но это побочный продукт хорошо проделанной работы. Мы сейчас хорошо трудимся, поэтому итог где-то ничейный, где-то победный. Я отмечаю, что мы идём вперёд», — заявил тренер.

Немало споров вызвало решение французского арбитра Бенуа Бастьена отменить гол в ворота чешского клуба. На 85-й минуте армеец Ильзат Ахметов сыграл на добивании и огорчил Матуша Козачика, однако судья назначил штрафной за нарушение правил в исполнении Марио Фернандеса. Секунду назад защитник ЦСКА в падении переправил мяч на хавбека, после чего попал по ноге капитану «Виктории» Роману Губнику.

«С тренерской скамейки тяжело было разглядеть этот момент. Хочется верить, что судья принял правильное решение», — сказал Гончаренко «Чемпионату».

При этом сам автор незасчитанного мяча решил не комментировать эпизод, сосредоточившись на других событиях поединка.

«По тому, как складывалась встреча, считаю, что заработанное очко — плюс для нас. Конечно, хочется большего, но при счёте 0:2 было сложно забивать три. У нас были моменты, однако то, что мы отыгрались, показывает характер команды. Результат на табло. Видимо, на победу не наиграли. Мы смотримся лучше с каждым матчем, стараемся выполнять установки и требования тренера», — заявил Ахметов.

Автором ещё одного отменённого гола стал форвард Тимур Жамалетдинов. Уже в компенсированное время он ударом головой отправил мяч в сетку, однако арбитр зафиксировал положение вне игры. Но если с вердиктом по своему взятию ворот он согласился, то в случае с мячом Ахметова нападающий уверен в ошибочности решения судейской бригады.

«Во втором эпизоде зафиксировали офсайд. Посмотрел повтор — всё по делу. А в первом моменте Марио тянулся за мячом, оба пошли встык. Повтор показал, что Фернандес сыграл чисто — жёстко, но в мяч и в ногу одновременно. Фола не должно было быть. И главный, и боковой показали на центр — только ассистент за воротами сигнализировал им о нарушении, которого не было», — заявил Жамалетдинов.

Счётом на табло был расстроен и Иван Обляков. Для него, как и для Ахметова, этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов.

«К сожалению, не победили. Играли на победу и в концовке немного не дожали. Мы знали, что они исполняют много забросов с флангов, навесов. К сожалению, не получилось сдержать их. Но сравняли счёт, вытащили матч», — отметил полузащитник.

Он выразил мнение, что во втором тайме ЦСКА серьёзно прибавил и это помогло команде добиться ничьей, однако признался, что ощущает обиду за итоговый результат.

«Думаю, мы играли лучше: у нас было больше моментов, подходов к штрафной соперника. Мы должны были сегодня выигрывать», — заключил 20-летний Обляков.

В последние годы «Виктория» по разу пересекалась как с самим ЦСКА, так и с его тренером Виктором Гончаренко во время работы в белорусском БАТЭ. Об этом не забыл напомнить наставник чехов Павел Врба.

«В первом матче против БАТЭ (в Лиге чемпионов сезона-2011/12. — RT) мы тоже сыграли вничью. Потом победили команду Гончаренко на выезде. Если всё повторится — буду доволен», — цитирует Врбу ТАСС.

К слову, пять лет назад ЦСКА испытал серьёзные проблемы в играх с чешским клубом. В первом матче, который проходил на санкт-петербургском стадионе «Петровский», армейцы победили со счётом 3:2, но в ответной встрече уступили 1:2 и не смогли попасть в плей-офф Лиги Европы. Путёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов на тот момент уже забронировали «Бавария» и «Манчестер Сити».

«Это была одна из лучших встреч «Виктории». Очень печально, что упустили победу в добавленное время. Футболистам я скажу, что доволен матчем, но обращу внимание на то, что в таких играх три очка не теряют», — сказал экс-тренер махачкалинского «Анжи».

Он также отметил, что выступление московского клуба его не удивило.

«Мы наблюдали за их играми в чемпионате России и понимали, с кем имеем дело. Это сильная команда», — заключил Врба.