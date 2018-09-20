Игрок ЦСКА Обляков: в матче с «Викторией» мы действовали лучше и должны были побеждать

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Полузащитник российского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.
Игрок ЦСКА Обляков: в матче с «Викторией» мы действовали лучше и должны были побеждать
  • Reuters

«К сожалению, не выиграли. Играли на победу и в конце чуть-чуть не дожали. Мы знали, что чехи играют забросами с флангов, навесами, и, к сожалению, не получилось сдержать их. Но сравняли счёт, вытащили матч», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Облякова, во втором тайме встречи ЦСКА пошёл вперёд большими силами и благодаря этому сумел избежать поражения.

«Есть небольшая обида. Думаю, мы играли лучше, у нас было больше моментов, подходов к штрафной площади соперника. Мы должны были выигрывать», — добавил полузащитник.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.

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