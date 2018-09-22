Алекс Фергюсон впервые после операции посетит матч «Манчестер Юнайтед»

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон впервые после операции посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».
Алекс Фергюсон впервые после операции посетит матч «Манчестер Юнайтед»
  • © Simon Bellis
  • globallookpress.com

«Я действительно рад вернуться. Очевидно, это долгая разлука, но я иду на поправку, делая то, что говорит мой сын и предписывают врачи», — приводит слова Фергюсона пресс-служба МЮ.

Прославленный тренер посетит матч своей бывшей команды с «Вулвэрхэмптоном», который состоится 22 сентября и начнётся в 17:00 мск.

«Немного нервничаю перед игрой, ведь последний раз был на матче ещё в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», — заключил Фергюсон.

Ранее сэр Алекс Фергюсон поблагодарил врачей и болельщиков за поддержку после перенесённого в мае инсульта.

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