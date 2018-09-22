«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в шестом туре Эредивизи

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Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в матче шестого тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 1:1.

Хозяева забили первыми. На 18-й минуте отличился форвард «Витесса» Тим Матавж.

Гости смогли сравнять счёт на 65-й минуте благодаря голу хавбека «АДО Ден Хааг» Абденассера Эль-Хайяти.

Для подопечных Слуцкого эта ничья стала третьей в нынешнем сезоне. В активе команды из Арнема также две победы и одно поражение.

В седьмом туре «Витесс» на выезде сыграет с «Фейеноордом», а «АДО Ден Хааг» в гостях сыграет с «Херенвеном».

Ранее Слуцкий рассказал, почему он качается в кресле во время матчей.

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