Осечка «Барселоны», шестая победа ПСЖ и новый гол Роналду: итоги воскресных матчей в европейском футболе

«Барселона» впервые в текущем сезоне чемпионата Испании потеряла очки. Каталонцы дома не сумели переиграть скромную «Жирону» и вдобавок вынуждены были большую часть матча действовать в меньшинстве. А ПСЖ в Лиге 1, напротив, одержал шестую победу кряду. В Италии продолжает побеждать «Ювентус». При этом решающий мяч во встрече с «Фрозиноне» забил звёздный новичок команды Криштиану Роналду. Главные события воскресенья в ведущих футбольных чемпионатах Европы — в материале RT.

Англия. Нули для «Челси» и четвёртая победа «Арсенала» подряд

В воскресенье АПЛ впервые в сезоне получила единоличного лидера. Им стал «Ливерпуль». Это произошло благодаря осечке «Челси». Обе команды в пяти первых турах одержали по пять побед и делили лидерство в турнирной таблице.

Однако если «Ливерпуль» накануне разгромил «Саутгемптон», то подопечные Маурицио Сарри не сумели одолеть «Вест Хэм» в лондонском дерби. Несмотря на все старания, гости так и не смогли распечатать ворота Лукаша Фабиански. Сарри после матча пришлось признать, что это была не лучшая игра в исполнении «Челси» под его руководством.

«Мы могли лучше действовать в первом тайме, но медленно двигали мяч. Во второй половине, особенно в последние 30 минут, играли хорошо, хотя можем лучше. Это было не лучшее наше выступление», — приводит слова Сарри BBC.

Между тем «Арсенал», также сменивший тренера летом, одержал уже четвёртую победу подряд в АПЛ. В первых двух турах коллектив Унаи Эмери уступил «Манчестер Сити» и «Челси», но с тех пор не допускает осечек.

На этот раз «канониры» оказались сильнее «Эвертона». Правда, в первом тайме лондонцам так и не удалось поразить ворота ливерпульцев.

В результате решающим стал четырёхминутный отрезок после перерыва. Открыл счёт прекрасным ударом в дальнюю девятку с рикошетом от штанги Александр Ляказетт, а затем «Арсенал» реализовал контратаку. Правда, повтор скорее свидетельствовал о том, что гол Пьера-Эмерика Обамеянга можно было отменять из-за положения вне игры.

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Испания. Рекорд Месси и месть Черышева

Безусловно, главная сенсация дня произошла в матче «Барселоны» и «Жироны». Каталонцы, лидировавшие в турнирной таблице Примеры со стопроцентными показателями, рассчитывали одержать очередную победу, но впервые в сезоне потеряли очки в национальном первенстве.

Причём начало матча не предвещало для хозяев никаких проблем. Уже на 19-й минуте Лионель Месси открыл счёт, а заодно установил новый рекорд по количеству игр в Примере для легионеров. Данный поединок стал для аргентинца 423-м в чемпионате Испании, и он обошёл по этому показателю бывшего одноклубника Дани Алвеса.

Но в середине первого тайма Клеман Лангле зацепил оппонента возле собственной штрафной, задев его лицо, и получил прямую красную карточку. На такой жёсткий вердикт рефери решился после просмотра повтора.

Перед самым перерывом Кристиан Стуани сравнял счёт. А в начале второго тайма уругваец и вовсе вывел «Жирону» вперёд. Положение «Барсы» стало близким к критическому.

Однако каталонцев произошедшее только разозлило, и они даже в меньшинстве всей командой отправились вперёд. Вскоре хороший момент оформить дубль упустил Месси. После удара аргентинца со штрафного мяч приняла на себя крестовина.

Но практически тут же Жерар Пике с линии вратарской головой всё-таки отправил снаряд в сетку ворот соперника.

«Барселона» могла вырвать победу, но на этот раз удача каталонцам не улыбнулась, и они позволили догнать себя в турнирной таблице «Реалу». В активе обеих команд теперь по 13 очков.

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Из других матчей игрового дня нельзя не отметить встречу «Валенсии» и «Вильярреала» на «Эль Мадригале». Нынешняя команда Дениса Черышева пересеклась с его бывшим коллективом. Сам россиянин не скрывал желания огорчить соперника.

«Нет лучшего способа одержать первую победу в сезоне, чем в воскресном дерби с «Вильярреалом», — сказал Черышев в интервью пресс-службе «Валенсии», которое было опубликовано в Twitter.

Однако в итоге «Валенсия» вновь осталась без победы. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга. При этом гости последние полчаса вынуждены были действовать в меньшинстве после удаления Даниэля Парехо.

Сам Черышев провёл на поле все 90 минут и отметился опаснейшим ударом во втором тайме. Вратарь соперника Серхио Асенхо справился с ним с огромным трудом.

А «Севилья», ещё одна команда, за которую ранее выступал Денис, с теннисным счётом разгромила «Леванте» — 6:2. Команды обменялись голами уже к 12-й минуте, но в дальнейшем подопечные Пабло Мачина были на голову сильнее соперника. Главным героем матча стал оформивший хет-трик Виссам Бен-Йеддер.

Наконец, «Атлетик» упустил победу над «Бетисом», ведя по ходу матча два мяча. Причём такого преимущества баскский коллектив добился уже к 19-й минуте. Но в самом конце первого тайма гости остались в меньшинстве, а после перерыва пропустили дважды.

Италия. Спасительный гол Ригони и сенсационное поражение «Ромы»

Действующий чемпион «Ювентус» провёл крайне непростую выездную встречу со скромным «Фрозиноне». Аутсайдер, набравший в первых четырёх матчах лишь одно очко, сразу же заперся в обороне и играл строго на отбой.

Показательная статистика: туринцы нанесли по воротам соперника два десятка ударов и почти десять — в створ. Хозяева ответили четырьмя ударами, из которых в створ не пришёлся ни один. Голкиперу хозяев Войцеху Щенсны весь матч приходилось откровенно скучать.

Однако время шло, а забить «Ювентус» не мог. И в самый нужный момент напомнил о себе Криштину Роналду. На 81-й минуте португалец принял передачу партнёра на грани офсайда и пробил точно в дальний угол.

А уже в добавленное арбитром время точку в матче поставил вышедший на замену Федерико Бернардески. «Ювентус» одержал четвёртую победу в четырёх матчах Серии А, а Роналду отметился третьим голом в составе новой команды.

Между тем главный преследователь «Юве» «Наполи» в отчётном туре отправился как раз в Турин в гости к другой городской команде «Торино» и одержал победу — 3:1. Дубль оформил Лоренцо Инсинье, на счету которого в текущем сезоне чемпионата страны значатся уже четыре мяча.

А на севере Италии напомнил о себе арендованный «Аталантой» у «Зенита» Эмилиано Ригони. В матче с «Миланом» аргентинец вышел на замену после перерыва. На тот момент его команда уступала с минимальным счётом после гола Гонсало Игуаина уже на второй минуте.

Во втором тайме «Аталанта» достаточно быстро отыгралась, но вскоре пропустила вновь. Однако гости сражались до конца и на 91-й минуте всё же ушли от поражения. Ригони добил мяч в сетку после сейва Джанлуиджи Доннаруммы.

Наконец, «Рома» в отчётном туре вовсе уступила скромной «Болонье», в активе которой после четырёх туров значилось лишь очко. У самой «волчицы» дела на старте сезона тоже идут не лучшим образом. В пяти матчах команда набрала лишь пять очков и опустилась на 14-ю строчку.

А другой столичный коллектив «Лацио», напротив, одержал третью победу подряд. В воскресенье римляне дома не оставили шансов «Дженоа» — 4:1. При этом дубль оформил Чиро Иммобиле. Отметился голом и бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Франция. Шестая победа ПСЖ и успех «Лиона»

Во Франции ПСЖ продолжает штамповать победы. Даже обидное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов не стало для парижан преградой на пути к шестой подряд победе в Лиге 1. На этот раз коллектив Томаса Тухеля вырвал три очка у «Ренна».

Впрочем, виктория получилась непростой. В первом тайме именитые гости мыслями видимо ещё пребывали в Англии. В результате Адриен Рабио уже на 11-й минуте срезал мяч в собственные ворота. Но перед самым перерывом Анхель Ди Мария счёт сравнял, а во втором тайме «Ренн» добили Томас Менье и Эрик Шупо-Мотинг.

А «Лиону» игра в Лиге чемпионов пошла только на пользу. В среду французская команда сенсационно обыграла «Манчестер Сити» на выезде, а в воскресенье на эмоциях от еврокубкового успеха не оставила шансов «Марселю» в принципиальном противостоянии — 4:2. Дублем в составе победителей отметился Бертран Траоре.

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Наконец, соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы «Бордо» одержал вторую победу в Лиге 1. Не сделать это жиродонинцы просто не имели права, ведь в шестом туре их соперником стал «Генгам», который в первых пяти матчах национального первенства не набрал ни одного очка.

Но даже в игре с таким скромным оппонентом «Бордо» пришлось помучиться. Победу подопечные Рикарда Гомеса вырвали лишь в концовке встречи.

Турция. Месть за «Локомотив»

А в чемпионате Турции в очном противостоянии сошлись два оппонента российских команд в еврокубках — соперник «Краснодара» по Лиге Европы «Акхисар Беледиеспор» и соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Галатасарай».

На неделе обе команды как раз пересеклись с отечественными коллективами. В результате «Акхисар» уступил дома с минимальным счётом, а «Галатасарай» также при домашних трибунах добился разгромной победы.

В их очном противостоянии был зафиксирован по-настоящему сенсационный результат. Действующий чемпион Турции на выезде пропустил три безответных мяча, причём все они были забиты уже после перерыва. Гости же в конце первого тайма заработали пенальти, но одиннадцатиметровый не сумел реализовать Гарри Родригес.

Поражение лишило «Галатасарай» лидерства в турнирной таблице чемпионата Турции. «Акхисар» же благодаря неожиданной победе покинул зону вылета.