«Барселона» потеряла первые очки в чемпионате Испании, сыграв вничью с «Жироной»
Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе «Барселоны» отличились Лионель Месси (19-я минута) и Жерар Пике (63-я).
У «Жироны» оба мяча забил Кристиан Стуани (45-я и 51-я минуты).
На 35-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле.
«Барселона» потеряла свои первые очки в нынешнем сезоне испанской Примеры. После пяти матчей «Барселона» на пару с мадридским «Реалом» возглавляет турнирную таблицу. «Жирона» с восемью баллами расположилась на 4—6-й строчках.
Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд среди иностранцев по числу сыгранных матчей в чемпионате Испании.