«Барселона» потеряла первые очки в чемпионате Испании, сыграв вничью с «Жироной»

«Барселона» дома не смогла переиграть «Жирону» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Барселоны» отличились Лионель Месси (19-я минута) и Жерар Пике (63-я).

У «Жироны» оба мяча забил Кристиан Стуани (45-я и 51-я минуты).

На 35-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле.

«Барселона» потеряла свои первые очки в нынешнем сезоне испанской Примеры. После пяти матчей «Барселона» на пару с мадридским «Реалом» возглавляет турнирную таблицу. «Жирона» с восемью баллами расположилась на 4—6-й строчках.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд среди иностранцев по числу сыгранных матчей в чемпионате Испании.