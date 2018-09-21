Неудачи украинцев, месть «Челси» за «Спартак» и гол Нойштедтера: главные события 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Украинские команды неудачно стартовали в групповом этапе Лиги Европы. Киевское «Динамо» упустило победу над «Астаной» на 95-й минуте, а полтавская «Ворскла» пропустила четыре мяча от лондонского «Арсенала». «Челси» с минимальным счётом обыграл обидчика «Спартака» ПАОК. Защитник сборной России Роман Нойштедтер отметился голом, но его «Фенербахче» потерпел разгромное поражение. RT рассказывает о главных событиях первого тура группового этапа ЛЕ.

Соседи

Для Украины старт в Лиге Европы получился не слишком удачным. Так, киевское «Динамо» не удержало победу в домашнем матче с «Астаной». При этом хозяева открыли счёт уже на 11-й минуте — Виктор Цыганков поставил точку в красивой комбинации. Но команда из Казахстана отыгралась довольно быстро.

Вновь выйти вперёд «Динамо» помогла грубейшая ошибка вратаря соперника Ненада Эрича, который выпустил мяч из рук точно на ногу Денису Гармашу.

Дело шло к победе бело-голубых, но на 95-й минуте «Астана» всё же ушла от поражения. После розыгрыша углового Роман Муртазаев головой отправил мяч в сетку — 2:2.

Таким образом киевляне остались без победы в шестом матче подряд во всех турнирах (3 — в Украинской премьер-лиге, 2 — в Лиге чемпионов и 1 — в Лиге Европы). Эта неудача может стать судьбоносной для главного тренера команды Александра Хацкевича, который уже намеревался подать в отставку после поражения от львовских «Карпат».

А вот чемпион Белоруссии БАТЭ начал свой путь в Лиге Европы с выездной победы над сильнейшей командой Венгрии «Види». Борисовчане грамотно сыграли от обороны и по большей части справлялись с атаками соперника. Когда же защитники действовали неидеально, партнёрам помогал талантливый вратарь молодёжной сборной страны Денис Щербицкий.

В атаке БАТЭ отлично смотрелся Яссе Туоминен, который и открыл счёт в середине первого тайма. А ближе к концу матча точку поставил опытный защитник Егор Филипенко. Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для гостей стало удаление сербского защитника Александара Филиповича на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте.

У азербайджанского «Карабаха» в отличие от борисовчан соперник был куда серьёзнее — бронзовый призёр чемпионата Португалии «Спортинг». Команда из Агдама на выезде сохраняла свои ворота в неприкосновенности на протяжении всего первого тайма, но после перерыва всё-таки пропустила, причём результативной передачей в составе соперника отметился экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани. А незадолго до финального свистка хозяева забили и второй мяч.

Гранды

Самый сильный соперник безусловно достался украинской «Ворскле». Бронзовый призёр УПЛ отправился в гости к лондонскому «Арсеналу».

Наставник «канониров» Унаи Эмери перед матчем пообещал, что выпустит на поле сильнейший состав и остался верен своему слову. Гости сдерживали атаки звёзд более получаса, но затем Пьер-Эмерик Обамейянг всё же открыл счёт.

После перерыва игра у «Ворсклы» окончательно разладилась, и украинский коллектив пропустил ещё трижды. Хозяева были на голову выше скромного оппонента.

Но в концовке полтавчане неожиданно осмелели, да и «канониры» расслабились. В результате гости умудрились забить дважды и ушли от разгромного поражения. Особенно красивым получился гол капитана Владимира Чеснакова, которому удался сильный и точный удар в ближнюю девятку ворот соперника.

Другой английской топ-клуб «Челси» удачно съездил в гости к обидчику «Спартака» ПАОКу. Впрочем, британских любителей футбола в Салониках встретили не слишком гостеприимно. Два человека пострадали после нападения местных фанатов.

Футболисты ПАОК противопоставить именитому сопернику ничего не смогли. «Челси» открыл счёт уже на седьмой минуте. Виллиан воспользовался провалом в обороне хозяев, вышел один на один с вратарём и отправил мяч в угол. В дальнейшем лондонцы могли забивать неоднократно. Один Альваро Мората загубил несколько верных моментов. Неслучайно главный тренер команды Маурицио Сарри после финального свистка заявил, что доволен игрой подопечных, но не результатом.

Матч завершился победой «Челси» с минимальным счётом. ПАОК за всю встречу отметился лишь одним ударом в створ чужих ворот, да и то неопасным — за пять минут до финального свистка.

Дебют

А итальянский «Милан» в рамках первого тура группового этапа ЛЕ отправился в гости к люксембургскому «Дюделанжу». Для Великого Герцогства этот день стал по-настоящему историческим — местная команда впервые в истории пробилась так далеко в еврокубках.

Надо ли говорить, что встреча с грозным соперником вызвала в небольшой стране настоящий ажиотаж. Билеты на восьмитысячник «Жози Бартель» разлетелись мгновенно. Для тех, кому не удалось попасть на стадион, организовали специальные трансляции. Для удобства зрителей в день игры даже перекрыли улицы.

И в результате «Дюделанж» не ударил в грязь лицом. Многие ждали, что хозяева будут разгромлены, но они сражались с куда более мастеровитым соперником на равных и уступили лишь с минимальным счётом, хотя и пробили в створ чужих ворот только раз.

Особенно хорош был голкипер Джо Фрисинг, который неоднократно спасал свою команду. Единственный же мяч «Милана» получился весьма курьёзным. Гонсало Игуаин на 59-й минуте затолкал снаряд в сетку ворот «Дюделанжа» после целой серии рикошетов.

Разгром

Серебряный призёр первенства Бельгии «Стандард» ничего не смог противопоставить пятикратному обладателю Кубка УЕФА / Лиги Европы «Севилье».

Гости пропустили на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» пять мячей и ответили лишь одним своим. Причём Муссе Дженепо удалось сравнять счёт в конце первого тайма. Однако уже через пару минут хозяева вновь вышли вперёд, а после перерыва отличились ещё трижды.

Отрадно, что весь матч в составе «Севильи» провёл экс-спартаковец Квинси Промес. Однако отметиться баллами за результативность голландцу не удалось.

Зато его команда после отчётной встречи возглавила турнирную таблицу группы J, в которой также выступает «Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор».

А соперники «Спартака» по квартету G «Вильярреал» и «Глазго Рейнджерс» в очном матче разошлись миром — 2:2. Испанская команда дважды вела в счёте, но обидчики «Уфы» всё же заработали важнейшее очко.

Неожиданность

Наконец, в рамках группы С, в которую также попали «Зенит» и «Копенгаген», был зафиксирован весьма неожиданный результат. Чешская «Славия» на своём поле с минимальным счётом переиграла французский «Бордо». Единственный мяч на 35-й минуте забил Яромир Змрхаль.

Впрочем, этот результат удивителен лишь отчасти, ведь жиродонинцы на старте сезона испытывают серьёзные проблемы. В августе в «Монпелье» перешёл лучший бомбардир команды Гаэтан Лаборде. Главный тренер Густаво Пойет остался настолько недоволен этим трансфером, что покинул клуб вслед за футболистом.

В результате в первых пяти турах нового сезона чемпионата Франции «Бордо» набрал лишь четыре очка и обосновался в зоне вылета Лиги 1, а теперь потерпел поражение и в еврокубках.

Ещё одну сенсацию игрового дня сотворил «Спартак» из Трнавы. Скромная словацкая команда дома с минимальным счётом переиграла 33-кратного чемпиона Бельгии «Андерлехт».

Дерби

Пожалуй, самый необычный матч состоялся в Германии, где «Ред Булл Лейпциг» встретился с «Ред Буллом Зальцбург». В Европе с интересом ждали противостояния двух команд, принадлежащих австрийскому концерну.

В результате игра получилась интересной и результативной. Гости уже к середине первого тайма отличились дважды, однако хозяева не собирались сдаваться.

На 70-й минуте Конрад Лаймер после грубой ошибки защитника отыграл один мяч, а ближе к концу матча Юссуф Поульсен сравнял счёт.

Но последнее слово всё же осталось за «Зальцбургом». Австрийская команда убежала в очередную контратаку, которую точным ударом в дальний угол завершил вышедший на замену Фредрик Гульбрандсен.

Россияне

Для российских легионеров отчётный игровой день получился не слишком удачным. Так, защитник отечественной сборной Роман Нойштедтер даже отметился забитым мячом, но это не помогло его «Фенербхаче» набрать очки в матче с загребским «Динамо». Хорватская команда разгромила оппонента из Турции — 4:1.

А вратарю норвежского «Сарпсборга-08» Александру Васютину, напротив, пришлось съездить в Турцию в гости к ещё одному местному топ-клубу «Бешикташу». В результате команда экс-голкипера «Зенита» пропустила трижды. Из позитивных моментов для гостей можно отметить лишь гол престижа в добавленное арбитром время.