«Арсенал» обыграл «Ворсклу» в матче ЛЕ благодаря дублю Обамеянга

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Английский «Арсенал» одержал победу над украинским футбольным клубом «Ворскла» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Эшбертон Гроув» в Лондоне, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе канониров дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, а также по разу отличились Дэнни Уэлбек и Месут Озил. За коллектив из Полтавы забили Владимир Чеснаков и Владислав Шарпар.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с азербайджанским «Карабахом», а «Ворскла» — с португальским «Спортингом».

В других матчах ЛЕ «Спортинг» переиграл «Карабах» (2:0), кипрский АЕК уступил швейцарскому «Цюриху» (0:1), болгарский «Лудогорец» оказался слабее немецкого «Байера» (2:3), шотландский «Селтик» одолел норвежский «Русенборг» (1:0), а немецкий «РБ Лейпциг» проиграл австрийскому «Ред Буллу» (2:3).

Ранее «Марсель» уступил «Айнтрахту» в Лиге Европы, ведя по ходу встречи.

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