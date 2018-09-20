«Марсель» уступил «Айнтрахту» в Лиге Европы, ведя по ходу встречи

Французский «Марсель» потерпел поражение от немецкого «Айнтрахта» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая во Франции на стадионе «Велодром», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У хозяев отличился Лукас Окампос. В составе немецкого клуба забивали Лукас Торро и Лука Йович.

На 59-й минуте игры красную карточку получил защитник «Айнтрахта» Йетро Виллемс. Таким образом, гости доигрывали матч в меньшинстве.

Во втором туре «Айнтрахт» встретится с итальянским «Лацио», а «Марсель» — с кипрским «Аполлоном».

В других матчах ЛЕ «Лацио» переиграл «Аполлон» (2:1), турецкий «Бешикташ» одолел норвежский «Сарпсборг 08» (3:1), а французский «Ренн» одержал победу над чешским клубом «Яблонец» (2:1).

Ранее гол Виллиана принёс «Челси» победу над ПАОК в Лиге Европы.