Гол Игуаина принёс «Милану» минимальную победу над «Дюделанджем» в ЛЕ

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Итальянский «Милан» обыграл люксембургский футбольный клуб «Дюделандж» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Люксембурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил Гонсало Игуаин.

В следующем туре «Милан» сыграет с греческим «Олимпиакосом», а «Дюделандж» — с испанским «Бетисом».

В других противостояниях Лиги Европы «Олимпиакос» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0), словацкий «Спартак» из Трнавы победил бельгийский «Андерлехт» (1:0), а хорватское «Динамо» из Загреба разгромило турецкий «Фенербахче» (4:1).

Ранее «Арсенал» обыграл «Ворсклу» в матче ЛЕ благодаря дублю Обамеянга.

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