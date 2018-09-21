Победа «Краснодара», ничья «Зенита» и провал «Спартака»: как российские клубы стартовали в групповом этапе Лиги Европы

«Краснодар» начал групповой этап Лиги Европы с минимальной победы над турецким «Акхисар Беледиеспором», «Зенит» в игре с датским «Копенгагеном» довольствовался ничьей, а «Спартак» пропустил два безответных мяча от венского «Рапида». RT рассказывает о матчах первого тура с участием российских команд.

Невнятная игра красно-белых

«Рапид» (Вена, Австрия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 2:0 (Тимофеев, 50, автогол, Мург, 68)

Перед матчем с венским «Рапидом» болельщики «Спартака» справедливо переживали за результат, ведь в последние дни вокруг их любимой команды ходило немало разговоров, не имеющих никакого отношения к футболу.

Два ветерана красно-белых — Андрей Ещенко и Денис Глушаков — не полетели в Австрию. Массимо Каррера объяснил своё решение плохой формой футболистов, однако в эту версию поверили не все: за несколько дней до матча оба игрока поставили лайки к посту в соцсетях известного актёра Дмитрия Назарова, который прочитал критическое стихотворение в адрес итальянца.

Что касается футбольных моментов, вызывала тревогу не слишком уверенная игра «Спартака» в атаке. В первых семи турах РПЛ красно-белые забили лишь пять мячей и при этом ни одного с игры.

Опасения болельщиков полностью подтвердились. В матче с «Рапидом» в отсутствие ушедшего в «Севилью» Квинси Промеса опасность у чужих ворот создавать было некому. Сыгравший на левом фланге атаки Педро Роша наряду с Александром Ломовицким пытались самостоятельно идти в обводку, но защитники хозяев спокойно останавливали их прорывы.

Впрочем, начал встречу «Спартак» достаточно уверенно. Так, уже на 12-й минуте вратарь чудом отразил удар Артёма Тимофеева головой в упор.

«Рапид» в ответ спокойно сбивал темп, делая ставку на контратаки. Красно-белым всё чаще оставалось лишь бесцельно катать мяч в центре поля.

А в начале второго тайма «Спартак» пропустил. После подачи углового и удара по воротам мяч, который отбил Александр Максименко, попал в Тимофеева и отлетел в ворота

Спартаковцам оставалось только идти вперёд, но, как и в первом тайме, мысли в действиях красно-белых не наблюдалось. А на 68-й минуте «Рапид» удвоил счёт. Хозяева провели образцово-показательную контратаку. Нападающий Томас Мург убежал на рандеву с Максименко, обыграл его и отправил мяч в створ.

В надежде спасти игру Каррера бросил в бой опытных Ивелина Попова и Александра Самедова и совсем молодого 18-летнего полузащитника Михаила Игнатова, для которого этот матч стал дебютным в основном составе «Спартака». Однако красно-белым не удалось организовать даже финишный навал.

Таким образом, подопечные Карреры потерпели поражение, а перспективы самого тренера в преддверии дерби с ЦСКА стали довольно туманными. Не исключено, что воскресный матч станет для итальянца решающим.

Победа с минимальным счётом

«Акхисар Беледиеспор» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:1 (Классон, 26)

Зато «Краснодару» в стартовом туре удалось переиграть турецкий «Беледиеспор». Команда из Акхисара в своей истории серьёзных успехов добивалась не так часто, но в прошлом сезоне на улицу местных болельщиков пришёл настоящий праздник: их любимый коллектив выиграл Кубок, а следом и Суперкубок Турции.

Впрочем, нынешний сезон подопечные Сафета Сушича начали не слишком удачно и после пяти туров расположились на последнем месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги. Однако расслабляться футболистам «Краснодара» не стоило: всё же в составе соперника значатся такие заметные по европейским меркам исполнители, как Жосуэ, Адриан Регаттен и Евгений Селезнёв.

На деле российский коллектив с первых минут завладел инициативой, и вскоре Ари упустил убойный момент. После великолепной передачи партнёра бразилец выскочил один на один с вратарём и, пытаясь отправить мяч в дальний угол, немного не попал в створ.

Однако счёт всё же был открыт в середине первого тайма. Виктор Классон получил мяч в штрафной и пробил в противоход голкиперу.

Тем не менее «Акхисар» сдаваться не собирался и ответил опаснейшим моментом, созданным Селезнёвым. После его удара «Краснодар» от верного гола спасла только штанга.

А после перерыва за россиян вновь сыграла стойка ворот — на этот раз перекладина. Защитник хозяев Авдия Вршаевич дальним ударом едва не закинул мяч за шиворот Станиславу Крицюку. Сам голкипер российской команды по большей части действовал надёжно и в паре эпизодов по-настоящему спас.

В концовке хозяева попытались организовать некое подобие штурма, но «Краснодар» спокойно отыграл в обороне и добыл важную победу на классе, затратив ровно столько сил, сколько требовалось для сохранения счёта.

Гол Мака и сейвы Лунёва

«Копенгаген» (Дания) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 1:1 (Сотириу, 63 — Мак, 44)

«Зенит» был близок к тому, чтобы также начать групповой этап Лиги Европы с победы. Питерцы на выезде едва не отобрали три очка у датского «Копенгагена».

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При этом подбадриваемые болельщиками хозяева начали матч активнее и большую часть первого тайма владели преимуществом. Особенно в их рядах выделялся опытный нападающий Даме Н’Дойе, отыгравший несколько сезонов в составе «Локомотива».

Неудивительно, что Андрею Лунёву неоднократно приходилось вступать в игру, и вратарь российской команды действовал в высшей степени уверенно.

Лишь в самом конце первой половины он был бессилен, но подопечных Сергея Семака после удара Роберта Скова спасла штанга.

Зато «Зенит» своим шансом воспользовался. На 44-й минуте Себастьян Дриусси отправил Роберта Мака на рандеву с вратарём, и словак переиграл визави.

Однако удержать победный счёт подопечным Семака не удалось. По истечении часа игры «Копенгаген» всё-таки отыгрался. Атака левым флангом завершилась прострелом на дальнюю штангу, замкнуть который Пиеросу Сотириу не составляло никакого труда.

Незадолго до пропущенного мяча тренерский штаб питерцев бросил в бой именитого новичка Клаудио Маркизио, который дебютировал за клуб в еврокубках.

В концовке «Зенит» был ближе соперника к тому, чтобы вырвать победу. Особенно хорош был как раз экс-полузащитник «Ювентуса», который отметился парой невероятных по исполнению передач. Но это не помогло российской команде отпраздновать победу. Тем не менее ничью в Дании вполне можно считать стратегически успешным результатом.