«Спартак» потерпел поражение от «Рапида» в матче Лиги Европы

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Московский «Спартак» на выезде проиграл австрийскому «Рапиду» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак» потерпел поражение от «Рапида» в матче Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц» в Вене, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 50-й минуте игры мяч оказался в воротах красно-белых после автогола Артёма Тимофеева, а на 68-й минуте Томас Мург увеличил преимущество австрийцев.

Во втором туре группы G «Спартак» сыграет с «Вильярреалом», а «Рапид» — с «Рейнджерс».

Матч «Вильярреала» и «Рейнджерс» закончился со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» пропускают на матч с «Рапидом», несмотря на запрет УЕФА.

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