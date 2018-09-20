«Спартак» потерпел поражение от «Рапида» в матче Лиги Европы
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Альянц» в Вене, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 50-й минуте игры мяч оказался в воротах красно-белых после автогола Артёма Тимофеева, а на 68-й минуте Томас Мург увеличил преимущество австрийцев.
Во втором туре группы G «Спартак» сыграет с «Вильярреалом», а «Рапид» — с «Рейнджерс».
Матч «Вильярреала» и «Рейнджерс» закончился со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» пропускают на матч с «Рапидом», несмотря на запрет УЕФА.