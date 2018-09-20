СМИ: Болельщиков «Спартака» пропускают на матч с «Рапидом», несмотря на запрет УЕФА

Болельщиков московского «Спартака» пропускают на гостевую игру Лиги Европы с австрийским «Рапидом», несмотря на запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, у российских фанатов, которым удалось приобрести билеты на матч, при входе на стадион не проверяют паспорта.

Австрийские стюарды заявили, что пропустят людей, которые купили билеты.

Болельщики московского клуба не могут посещать гостевую игру с «Рапидом» из-за решения УЕФА. Это наказание было назначено за беспорядки на выездном матче Лиги Европы — 2017/18 с испанским «Атлетиком».

Матч между «Рапидом» и «Спартаком» пройдёт в Вене на стадионе «Альянц» и начнётся в 19:55 мск.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не посещать матч Лиги Европы с «Рапидом».