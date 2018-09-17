«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не посещать матч Лиги Европы с «Рапидом»

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Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой не посещать выездной матч первого тура Лиги Европы с австрийским футбольным клубом «Рапид».
«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не посещать матч Лиги Европы с «Рапидом»
  • РИА Новости

«В июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых матча еврокубков, и один — условно с испытательным сроком два года. Матч с «Рапидом» — второй по счёту для «Спартака» после вынесения вердикта», — говорится в письме на официальном сайте московского клуба.

Напомним, что первый гостевой еврокубковый матч после решения УЕФА красно-белые провели в греческих Салониках с местным ПАОК. Тогда москвичи избежали претензий со стороны УЕФА.

В сообщении также говорится, что болельщики смогут посетить выездную игру с шотландским клубом «Рейнджерс», если не случится никаких инцидентов в Австрии.

«В противном случае в силу вступит условное наказание и наш клуб подвергнется ещё более серьёзным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», — написано в обращении.

Матч между «Рапидом» и «Спартаком» пройдёт 20 сентября в Вене на стадионе «Альянц». 

Ранее Каррера ответил на вопрос о новом контракте со «Спартаком».

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