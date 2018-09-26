«Болельщики останутся довольны»: ФИФА может ввести послематчевые пенальти на групповой стадии ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) обдумывает идею введения серий послематчевых пенальти на групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и футбольный специалист Валерий Непомнящий считают, что нововведение может повысить мотивацию у команд в проходных матчах. Однако главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов назвал идею послематчевых пенальти сомнительной, отметив, что благодаря ей слабые коллективы смогут добиваться результатов, не показывая качественной игры.

Чемпионат мира по футболу в Катаре с самого начала обещал стать в некотором роде революционным. Так, из-за тяжёлых погодных условий турнир впервые пройдёт не летом, а поздней осенью — зимой. Сделано это в связи с тем, что в июне средняя температура на территории страны составляет 41˚С, что является неприемлемым для проведения спортивных соревнований.

Однако на этом нововведения могут не закончиться. Ранее руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) выступило с предложением увеличить число команд-участниц мундиаля в Катаре до 48. В этом случае, претерпит изменения и система проведения групповой стадии. Так, сборные будут разделены не на восемь, а на 16 групп, в каждой из которых будет по три коллектива. Как считают в ФИФА, это может привести к резкому увеличению числа матчей, в которых один из соперников будет заведомо играть на ничью.

Как стало известно The Sun, в связи с этим Международная федерация футбола (ФИФА) всерьёз обдумывает идею введения серии послематчевых пенальти на групповом этапе первенства планеты. За победу в ней команда будет получать дополнительное очко, что может благоприятно сказаться на мотивации коллективов. Ведь в этом случае, противникам придётся играть на победу в каждом поединке, иначе ничья может легко превратиться в поражение по пенальти. А это, в свою очередь, может сыграть решающую роль в итоговом положении сборных в турнирной таблице.

Несмотря на то, что внедрение данной системы пока не нашло официального подтверждения, ряд известных футбольных специалистов уже успели выразить своё мнение по данному вопросу. Так, главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов считает, что инициативу ФИФА сложно назвать однозначной.

«Интересное предложение. Понятно, на что оно призвано заставить команды играть на победу. Но пока сложно сказать, насколько оно правильно. Возможно, стоит опробовать его на юношеских турнирах. Откровенно говоря, изначально эта инициатива кажется весьма сомнительной», — заявил Бушманов в разговоре с RT.

По его мнению, слабые коллективы могут использовать данную систему себе во благо и добиваться серьёзных результатов, не показывая качественной игры.

«В матче между фаворитом и аутсайдером, более слабая команда может закрыться на своей половине поля, отстоять 90 минут, а после выиграть по пенальти. И в этом случае она получит больше очков, нежели превосходящий её в классе соперник, который всю встречу играл на победу, но что-то не получилось. Думаю, это не совсем справедливо», — сказал наставник.

При этом он добавил, что однозначно в выигрыше останутся зрители, которым очень нравится наблюдать за ударами с «точки».

«Болельщики останутся довольны, но самим футболистам будет не так приятно уже на групповой стадии решать судьбу встреч в серии 11-метровых», — добавил Бушманов.

Другие специалисты увидели в этой идее ФИФА больше плюсов, чем минусов. Так, бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что она может оказать благоприятное влияние на мировой футбол.

Также по теме Историческая победа Модрича, бойкот Роналду и Месси и девятое место Черчесова: ФИФА наградила лучших по итогам года Хорват Лука Модрич был признан лучшим футболистом ФИФА по итогам года. В борьбе за престижную награду финалист чемпионата мира...

«Думаю, в этом есть резон. Когда команды набирают равное количество очков, бывает довольно сложно определить лучшую. Турнир скоротечный, проведение послематчевых серий пенальти не сильно повредит. Мне кажется, сама идея актуальна», — отметил Непомнящий в беседе с RT.

При этом он выразил мнение, что даже проведение послематчевых пенальти не заставит некоторые команды играть победу, а также отметил, что увеличение времени встречи не скажется на удобстве болельщиков.

«Есть множество видов спорта, в которых абсолютно не понятно, когда закончится матч. Это касается бейсбола, американского футбола. Но зрители всё равно приходят на стадионы. Думаю, телевидение найдёт способ заполнить эфирное время», — добавил специалист.

Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев выступил с критикой в адрес самой идеи увеличения числа участников чемпионата мира до 48 команд. Однако инициативу с пенальти он поддержал.

«ФИФА явно жертвует зрелищностью и спортивной составляющей. Из-за команд, которые заведомо не соответствуют уровню чемпионата мира, может заметно снизиться качество футбола. Идея с послематчевыми пенальти является продолжением данной инициативы. Видимо, таким образом федерация хочет избежать появления проходных матчей, возвести победу во главу угла. Это может привести к тому, что коллективы будут более ожесточённо сражаться, добиваться успеха в основное время», — выразил мнение Игнатьев.

При этом он не согласился с тем, что данная система позволит заведомо более слабым коллективам рассчитывать на высокий результат. По его мнению, гранды мирового футбола всё равно возьмут своё.

«Теперь у них будет ещё больше мотивации играть на победу в основное время встречи. Ведь в решающий момент ничьи может и не хватить для достижения нужного результата», — отметил специалист.

Наставник также отметил, что пробитие послематчевых пенальти не сможет существенно увеличить время матча.

«Дополнительного времени ведь не будет. Команды сыграют 90 минут и сразу отправятся пробивать 11-метровые. Всё это затянется максимум на четверть часа», — добавил.

Также по теме Провал Хорватии в Испании и второе поражение Исландии: итоги шестого дня Лиги наций В футбольной Лиге наций завершились матчи второго тура. Испанцы разгромили вице-чемпионов мира хорватов со счётом 6:0, Исландия вновь...

В поддержку преобразования высказался и бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко. По его мнению, в первую очередь оно нацелено на зрителей.

«Конечно, это будет интереснее для болельщиков. Предложение вполне разумное. Такое можно было бы сделать», — заявил бывший тренер «Ростова».

Он признался, что его не пугает возможное увеличение продолжительности встречи, а также отметил, что между внедрением послематчевых пенальти и системы видеопомощи арбитрам есть много общего.

«Я однозначно выступаю и за систему VAR, несмотря на то, что её использование немного увеличивает продолжительность встречи. Также я поддержу и идею с введением серии послематчевых 11-метровых. Сейчас достаточно много не слишком зрелищных игр, где команды хорошо обороняются, но испытывают трудности с созданием опасных моментов. Безусловно, специалист везде найдёт что-то интересное, но зрителям сделать это труднее. Думаю, ожидание решения судьи после просмотра видеоповтора и пробитие пенальти — дополнительные эмоции как для самих футболистов, так и для болельщиков. На мой взгляд, эти нововведения очень похожи», — заявил Кириченко.

По мнению бывшего футболиста, сюда можно отнести и решение УЕФА максимально сократить число товарищеских матчей посредством проведения Лиги наций.

«Она была призвана заменить контрольные матчи, в которых практически отсутствует накал страстей. Сейчас руководство футбола предпринимает все меры, чтобы увеличить зрелищность», — заключил Кириченко.