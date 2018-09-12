Провал Хорватии в Испании и второе поражение Исландии: итоги шестого дня Лиги наций

В футбольной Лиге наций завершились матчи второго тура. Испанцы разгромили вице-чемпионов мира хорватов со счётом 6:0, Исландия вновь потерпела крупное поражение, а Босния и Герцоговина одержала победу над Австрией благодаря единственному голу Эдина Джеко. В дивизионе D Белоруссия уступила лидерство в группе Люксембургу.

Крупнейшее в истории поражение Хорватии

После чемпионата мира сборная Хорватия потеряла ряд игроков, сыгравших в финале. Даниэль Субашич и Марио Манджукич завершили международную карьеру, а Деян Ловрен, Андрей Крамарич и Анте Ребич залечивают травмы. Первый экзамен в статусе вице-чемпионов мира балканцы с трудом, но выдержали — сыграли вничью с Португалией в товарищеском матче. Но в официальной игре с Испанией в Лиге наций произошла катастрофа.

Новый главный тренер пиренейцев Луис Энрике быстро исправил многие ошибки своего предшественника, одной из которых было игнорирование Сауля. Полузащитник «Атлетико» уже успел помочь обыграть Англию на «Уэмбли», а в домашнем матче с Хорватией открыл счёт на 24-й минуте, замкнув навес Даниэля Карвахаля. На чемпионате мира этот быстрый и высокий игрок не провёл на поле ни минуты.

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Незадолго до гола Хорватия потеряла из-за травмы Шиме Врсалько, и её оборона растеряла надёжность. Не успел закончиться первый тайм, как испанцы уже вели с разгромным счётом. Марко Асенсио нанёс два разящих удара — после одного мяч сразу залетел в ворота, а после второго ударился об перекладину и, задев спину Ловре Калинича, опять оказался в сетке.

Асенсио был неудержим и во втором тайме. Он стал автором сразу трёх голевых передач. Сначала он ассистировал Родриго, а затем дважды отдал голевой пас партнёрам по «Реалу» Серхио Рамосу и Иско. В сотом матче Ивана Ракитича сборная Хорватии потерпела самое крупное поражение в свой истории — игра закончилась со счётом 0:6. Испания же стала единственной командой дивизиона A, стартовавшей с двух побед в Лиге наций.

Дубль Лукаку

Главным разочарованием первого тура Лиги наций стала Исландия. Команда островного государства была разгромлена Швейцарией со счётом 0:6. А ведь впереди её ждал матч с ещё более статусным соперником — бронзовым призёром мундиаля Бельгией.

Исход встречи. За первые полчаса игры бельгийцы успели забить два мяча — Эден Азар реализовал пенальти, назначенный Сергеем Карасёвым, а лучший бомбардир в истории сборной Ромелу Лукаку забил 42-й за карьеру мяч.

Форвард «Манчестер Юнайтед» на этом не успокоился. Дрис Мертенс примерил на себя роль травмированного Кевина де Брёйне и отдал Лукаку отличный пас, после которого легко можно было оформить дубль. Вратарь Тибо Куртуа скучал весь матч и в третий раз подряд отстоял на ноль, а всего в 2018 году он уже восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности в играх за сборную.

Гол Джеко в Сараево, протесты в Белфасте

Австрия могла бы считаться неофициальным чемпионом мира по товарищеским матчам в этом году — в шести встречах она одержала пять побед, в том числе над Россией, Германией и Швецией. Теперь сборной нужно было показать, как она умеет выступать в официальных турнирах. Первым соперником австрийцев в дивизионе B Лиги наций стала Босния и Герцеговина, уже успевшая обыграть Северную Ирландию.

Дебют в новом турнире оказался неудачным. На протяжении всего матча была равная игра, и только к концу второго тайма команды активизировались. Австрия даже забила мяч, однако он был отменён из-за офсайда. Тогда в дело вступил Эдин Джеко. Главная звезда боснийцев пробил из штрафной точно в нижний угол ворот и принёс своей команде вторую победу.

Северная Ирландия тем временем проводила дома товарищеский матч с Израилем. Приезд ближневосточной команды в Белфаст сопровождался акциями протеста в поддержку Палестины. Активисты вывесили огромный флаг автономии на Чёрной горе. Ирландцы в итоге разгромили гостей со счётом 3:0.

Belfast says: Free Palestine! In response to a soccer "friendly" 'N.Ireland' vs Israel tonight - the response is unmissable on Belfast's Black Mountain. The Israeli players & supporters won't miss it. Plus a plane will do a flyover with same message: Free Palestine! pic.twitter.com/H0Z0GvKk1f — Niall Farrell (@NiallFarrell19) 11 сентября 2018 г.

Дежавю Пукки

Финляндия благодаря победе в дерби с Эстонией вырвалась в лидеры своей группы в дивизионе C. Матч с южными соседями прошёл практически по тому же сценарию, как и предыдущая встреча с Венгрией. Вновь быстрый гол нападающего «Норвича» Теэму Пукки стал единственным и победным для финнов. Для него этот мяч стал 14-м в матчах за сборную, по этому показателю Пукки сравнялся с завершившим карьеру Алексеем Ерёменко.

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Венгры с последнего места в группе поднялись на второе. Они обыграли Грецию и опередили её по результату личной встречи, хотя обе команды на данный момент располагают тремя баллами. В начале матча произошёл обмен голами — на точный удар Адама Салаи тут же нашёлся ответ от Костаса Маноласа. В конце первого тайма Ласло Кляйнхайслер вновь вывел Венгрию вперёд, и на этот раз греки не успели восстановить равновесие, а после перерыва их попытки оказались тщетны.

Лидерство Люксембурга

Во второй группе дивизиона D появился неожиданный лидер. Сборная Люксембурга одержала вторую разгромную победу подряд, на этот раз над не оказывавшим никакого сопротивления Сан-Марино. Матч закончился со счётом 3:0. В числе тех, кто не пожалел команду карликовой республики, был Максим Шано, прилетевший ради этого матча из Нью-Йорка, где он выступает за клуб MLS.

Чтобы Белоруссия заняла по итогам сентября первое место в группе, ей надо было обыгрывать Молдавию, причём с как можно более крупным счётом. Однако белорусские игроки не справились даже с этой задачей. Во встрече в Кишинёве была зафиксирована нулевая ничья. За весь матч команды нанесли три удара в створ на двоих.