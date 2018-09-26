СМИ: ФИФА намерена ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести послематчевую серию пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.
СМИ: ФИФА намерена ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
  • © Christian Charisius/dpa
  • globallookpress.com

ФИФА хочет внедрить нововведение в связи с изменением формата проведения турнира. Впервые в истории мировых первенств в финальном турнире, который состоится в Катаре, будут участвовать 48 команд: по три в каждой из 16 групп. Таким образом, повысилась вероятность того, что в заключительном матче обе сборные будет устраивать ничейный результат.

Победитель, который определится в серии пенальти, получит два очка, а проигравший останется с одним, сообщает The Sun.

Ранее испанский защитник казанского «Рубина» Чико Флорес высказал мнение, что чемпионат мира по футболу в Катаре, который пройдёт в 2022 году, будет одним из лучших в истории.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить