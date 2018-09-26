СМИ: ФИФА намерена ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести послематчевую серию пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.

ФИФА хочет внедрить нововведение в связи с изменением формата проведения турнира. Впервые в истории мировых первенств в финальном турнире, который состоится в Катаре, будут участвовать 48 команд: по три в каждой из 16 групп. Таким образом, повысилась вероятность того, что в заключительном матче обе сборные будет устраивать ничейный результат.

Победитель, который определится в серии пенальти, получит два очка, а проигравший останется с одним, сообщает The Sun.

Ранее испанский защитник казанского «Рубина» Чико Флорес высказал мнение, что чемпионат мира по футболу в Катаре, который пройдёт в 2022 году, будет одним из лучших в истории.