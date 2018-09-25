Неопытный тренер, смена поколений и туманные перспективы: почему Месси следует завершить карьеру в сборной Аргентины

После неудачи на чемпионате мира по футболу в России Лионель Месси не провёл ни одного матча за сборную Аргентины. В сентябре он пропустил игры с Гватемалой и Колумбией. Затем стало известно, что Месси не выйдет на поле во встречах с Ираком и Бразилией. RT рассказывает, почему нападающему «Барселоны» стоит задуматься о завершении карьеры на международной арене.

Чемпионат мира по футболу в России вряд ли можно назвать удачным для сборной Аргентины. По ходу турнира подопечных Хорхе Сампаоли преследовали неудачи — как на футбольном поле, так и вне его. В прессе ходили слухи о серьёзном конфликте между наставником команды и её главной звездой Лионелем Месси, говорили даже, что форвард «Барселоны» лично участвовал в формировании состава. Альбиселесте с огромным трудом запрыгнули на подножку уходящего поезда и вышли в плей-офф, но пройти дальше первого раунда не смогли: их путь оборвался в поединке с будущими победителями первенства планеты — французами.

С того момента Месси больше ни разу не надевал футболку своей национальной команды. Как сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони, один из лучших футболистов мира официально не завершал свои выступления на международной арене, но возвращаться пока не собирается.

Изначально можно было подумать, что Месси нужна небольшая передышка после мундиаля, но его воссоединение с командой явно затянулось. Сначала Лионель пропустил поединки с Гватемалой и Колумбией, а накануне стало известно, что он не сыграет в матчах с Ираком и Бразилией, которые состоятся в октябре.

«Я разговаривал с Месси, и мы всё ещё думаем, что лучше ему не приезжать в сборную, не быть в заявке», — цитирует FourFourTwo Скалони.

Второй подряд невызов Месси в сборную может говорить о том, что причиной этого может быть не только усталость футболиста, но и что-то большее. RT анализирует, что гнетёт легендарного игрока «Барселоны» и почему ему не стоит больше защищать цвета своей национальной команды.

Чехарда на тренерском мостике

За последние десять лет у руля национальной команды Аргентины побывало сразу семь разных наставников. Со сборной страны успел поработать даже легендарный Диего Марадона, который руководил коллективом на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, но покинул свой пост после болезненного поражения от Германии в 1/4 финала. Тогда подопечные Йоахима Лёва не оставили альбиселесте ни шанса, отправив в их ворота четыре безответных мяча.

С того момента Аргентину тренировали гораздо менее статусные личности, причём не у многих из них даже имелся опыт работы в сильных европейских клубах и чемпионатах. Так, главными достижениями Эдгардо Баусы были победы в первенствах Перу и Эквадора, а Серхио Батиста так и не смог добиться значимых результатов после успеха на Олимпийских играх в Пекине. К слову, тогда в состав команды входили такие футболисты, как Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Эсекьель Лавесси и Хуан Роман Рикельме.

В истории бело-голубых было всего лишь два иностранца, которым довелось возглавлять национальную команду. Причём оба из них были итальянцами и не добились существенных успехов. Филиппе Паскуччи работал с командой в 1934 году, а Ренато Чезарини — в 1968-м году. Возможно, именно после этого в Аргентине стали крайне негативно относиться к привлечению наставников из-за рубежа.

Неопытный главный тренер

Но если все те специалисты, которые возглавляли сборную Аргентины в последние 10 лет, имели опыт работы главным тренером (включая Алехандро Сабелью, который подписал контракт с командой после двух лет в «Эстудиантесе»), то нынешний наставник Скалони не располагает и этим. Экс-футболист «Депортиво» работал ассистентом в «Севилье», а потом помогал Сампаоли.

Учитывая разногласия между Месси и Сампаоли, а также в целом неясное будущее с таким неопытным рулевым, нежелание Лионеля возвращаться в команду весьма объяснимо. В настоящее время абсолютно не понятно, какие цели ставит перед собой сборная, и на чём будет сделан акцент при формировании её состава в будущем.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони

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Отсутствие сильной группы поддержки

Сборную Аргентины всегда было сложно назвать командой-звездой. С момента прихода Месси в сборную, её зависимость от состояния своего лидера была видна невооружённым взглядом. Если Лионель был в настроении, то альбиселесте могли расправиться с любым соперником. Но стоило ему немного сбавить обороты, как коллектив испытывал серьёзные трудности даже в матчах с середняками.

Печально, но за всё время пребывания Месси в национальной команде ему так и не смогли найти достойных партнёров, которые бы эффективно смотрелись в подыгрыше и смогли избавить Лионеля от обязанности заниматься несколькими вещами одновременно. В редких матчах за сборную ему не приходилось опускаться глубоко в середину поля в поисках мяча, самому развивать и завершать атаки.

Безусловно, он прекрасно умеет делать на поле и это, но его успех в «Барселоне» напрямую связан с наличием мощнейшей группы поддержки. Хави, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс позволяли ему заниматься любимым делом — поиском пространства и моментов для взятия ворот, в то время как сами плели комбинационную игру в центре.

Смена поколений

Кроме того, в настоящее время аргентинская сборная находится в стадии обновления. Опытнейший Хавьер Маскерано, который на протяжении десятилетия цементировал игру коллектива, уже покинул её состав. Немолоды и звёздные партнёры Месси по сборной — Агуэро и Ди Мария уже разменяли четвёртый десяток, а Гонсало Игуаину в декабре исполнится 31 год.

В последних двух матчах команда предстала новым коллективом, костяк которого составляют молодые Джованни Симеоне, Джовани Ло Чельсо и Мауро Икарди. Причём немаловажно, что с последним у Месси весьма натянутые отношения. Как сообщалось в прессе, именно из-за конфликта между игроками форвард «Интера» не получил вызов на чемпионат мира в России. И это при том, что в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей.

Аргентинский футболист Мауро Икарди

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Перспективы на Кубке Америки

Ближайшим турниром, на котором Месси сможет помочь своей национальной команде, станет Copa America. В 2019 году он пройдёт в Бразилии и обещает стать тяжёлым испытанием для любого из гостей. В последнее время пентакампеоны находятся в превосходной форме и лишь продолжают прогрессировать. Причём неудача на мундиале может ещё больше разозлить подопечных Тите и положительно сказаться на их настрое в преддверии соревнований.

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В XXI веке аргентинцы чаще остальных играли в финале турнира, но ни разу не смогли увезти домой почётный трофей. Альбиселесте четырежды добирались до главного матча, но по два раза уступили бразильцами и чилийцам. Причём безоговорочно выглядела лишь капитуляции в 2007-м году, когда они были биты «селесао» со счётом 3:0. Три других встречи неизменно завершались обидными поражениями в серии 11-метровых.

Безусловно, эти неудачи тяжёлым грузом лежат на душе Месси. На уровне сборных в его активе по-прежнему не значится ни одного трофея, а желание подарить Аргентине первый за 26 лет Кубок Америки может заставить его вновь одеть бело-голубую футболку. Но захочет ли Лионель в очередной раз брать на себя роль спасителя и вновь ощущать себя самым ненавистным человеком в стране в случае фиаско — большой вопрос.

Туманные перспективы на ЧМ-2022

Как не грустно это осознавать, но Месси уже не молод. Безусловно, игра аргентинской звезды ничуть не померкла, и он продолжает оставаться всё тем же гением, которым был и раньше. Достаточно пересмотреть последние матчи с его участием в Примере и Лиге чемпионов. Но невозможно с уверенностью сказать, сколько ещё лет он будет выступать на своём заоблачном уровне, и не произойдёт ли у него внезапного спада.

Так или иначе, мундиаль в России вероятнее всего был последней возможностью для Лионеля завоевать вожделенный Кубок мира. На момент старта первенства планеты в Катаре ему будет уже 35 лет, а в подобном возрасте мало кому удаётся сохранять игровые кондиции на пике. Конечно, в истории были примеры невероятного долголетия: достаточно вспомнить камерунца Роже Миллу, который забил на чемпионате мира в 42 года. Но с тех пор в футболе стали делать гораздо более серьёзный упор на «физику», поэтому провести полноценную параллель не представляется возможным.

Плюс ко всему, турнир пройдёт в крайне сложных погодных условиях. Из-за невыносимой жары он и так был сдвинут на конец осени — начало зимы, но даже в это время в Катаре жарко. Возможно, это обстоятельство отпугнёт ряд возрастных игроков, которым будет весьма сложно проявлять свои лучшие качества при столь неблагоприятном для футбола климате.