Месси не примет участия в октябрьских матчах сборной Аргентины
- Reuters
«Я разговаривал с Месси, и мы всё ещё думаем, что лучше ему не приезжать в сборную, не быть в заявке», — цитирует Скалони FourFourTwo со ссылкой на Fox Sports.
После чемпионата мира 2018 года Месси приостановил выступления за национальную команду. Аргентина сыграет с Ираком 11 октября, с Бразилией — 16 октября.
Ранее капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси назвал тройку лучших игроков года для голосования Международной федерации футбола (ФИФА).