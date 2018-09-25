Месси не примет участия в октябрьских матчах сборной Аргентины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет вызван на контрольные матчи с Ираком и Бразилией, которые пройдут в октябре.

«Я разговаривал с Месси, и мы всё ещё думаем, что лучше ему не приезжать в сборную, не быть в заявке», — цитирует Скалони FourFourTwo со ссылкой на Fox Sports.

После чемпионата мира 2018 года Месси приостановил выступления за национальную команду. Аргентина сыграет с Ираком 11 октября, с Бразилией — 16 октября.

Ранее капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси назвал тройку лучших игроков года для голосования Международной федерации футбола (ФИФА).