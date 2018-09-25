Месси включил Роналду в тройку лучших футболистов года

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Капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси включил португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в тройку лучших игроков года для голосования Международной федерации футбола (ФИФА).
Месси включил Роналду в тройку лучших футболистов года
  • Reuters

На первое место Месси поставил обладателя приза — хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, на второе — нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Роналду замкнул тройку лучших игроков по версии аргентинца.

Роналду, в свою очередь, не стал включать капитана «Барселоны» в свой топ-3. Он поставил на первое место защитника сборной Франции и «Реала» Рафаэля Варана. На втором месте значится Модрич, на третьем — французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. 

Ранее в ФИФА возмутились отсутствием Месси и Роналду на церемонии награждения. 

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