Историческая победа Модрича, бойкот Роналду и Месси и девятое место Черчесова: ФИФА наградила лучших по итогам года

Хорват Лука Модрич был признан лучшим футболистом ФИФА по итогам года. В борьбе за престижную награду финалист чемпионата мира опередил Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха. При этом португалец, а также Лионель Месси мероприятие проигнорировали. А победу в номинации «Лучший тренер года» одержал наставник сборной Франции Дидье Дешам. Станислав Черчесов занял лишь девятое место.

«Месси и Роналду проявили неуважение»

Нынешняя церемония ФИФА обещала быть интересной и необычной хотя бы потому, что на неё впервые за долгие годы не пришли два сильнейших футболиста последнего десятилетия — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Первый сослался на занятость в «Ювентусе», а второй — на семейные обстоятельства.

Но болельщики понимали, что в Лондоне, где проходило мероприятие, скорее всего, случится «смена власти» и награду ФИФА лучшему футболисту года впервые с 2007-го получат не португалец с аргентинцем, а кто-то другой.

Кандидатура Месси, не добившегося успеха ни в Лиге чемпионов, ни на мундиале, отсеялась заранее. Игрок «Барселоны» не попал даже в финальную тройку. Роналду оказался в числе финалистов, но, видимо, заранее узнал о своём поражении.

К слову, в ФИФА, по информации СМИ, остались крайне недовольны отсутствием двух звёзд на церемонии. Раскритиковал их и бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

«Они проявили неуважение, не приехав на церемонию. На «Оскар» ведь приезжают все номинанты. Возможно, они выигрывали слишком часто и им не нравится проигрывать. Но ты должен проявлять любезность, даже когда терпишь поражение», — цитирует Капелло Football Italia.

К слову, российские любители футбола на этот раз тоже получили повод наблюдать за происходящим — впервые за долгое время на призы ФИФА претендовали россияне: Станислав Черчесов был номинирован на звание «Лучший тренер года», а Денис Черышев мог получить премию имени Пушкаша за самый красивый гол. В число номинантов включили мяч полузащитника в ворота хорватов в четвертьфинале чемпионата мира.

Черчесов на девятом месте

Впрочем, лучшим в итоге Черышев не стал. Первое место в данной номинации занял Мохаммед Салах и его мяч в ворота «Эвертона» в декабре прошлого года. Удивительно, что итоговую победу одержал именно египтянин, а не Роналду, забивший потрясающий гол через себя в ворота «Ювентуса».

А вот имя победителя в номинации «Лучший тренер» сюрпризом не стало. Первое место занял наставник сборной Франции Дидье Дешам, приведший трёхцветных к победе на чемпионате мира в России. Специалист набрал 30,52% голосов тренеров и капитанов национальных команд планеты.

Вторую строчку занял ещё один француз — Зинедин Зидан, выигравший Лигу чемпионов с «Реалом», а третьим стал наставник финалиста ЧМ сборной Хорватии Златко Далич (11,81 %).

Черчесов же в итоге занял девятое место. С результатом 2,14 % он опередил только главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Интересно, что сразу четыре человека поставили Черчесова на первое место. Среди них капитан венгерской национальной команды Балаж Джуджак, работавший под руководством тренера в «Динамо», и полузащитник «Краснодара», а также капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе.

Помимо них, победу Черчесову отдали главный тренер сборной Каймановых островов Элберт Маклин, а также капитан сборной Сент-Люсии Фрэнсис Ластич.

А вот Игорь Акинфеев на правах капитана российской команды отдал своему наставнику лишь третье место, зато первым признал Дешама, а вторым — Зидана.

Сам Черчесов проголосовал аналогично, но на третью строчку определил наставника «Атлетико» Диего Симеоне.

«Все мечты однажды могут сбыться»

Но главным событием стало вручение приза лучшему игроку года. Многие болельщики предрекали, что он достанется капитану сборной Хорватии полузащитнику «Реала» Луке Модричу, который чуть ранее был признан лучшим футболистом ЛЧ по итогам минувшего сезона.

В результате 33-летний уроженец Задара действительно одержал победу в престижной номинации и стал первым игроком за 11 лет, которому в борьбе за неё удалось потеснить Роналду и Месси. Лука набрал 29,05% голосов и опередил двух других финалистов — Криштиану (19,08 %) и Салаха (11,23 %). Несмотря на это, хорват на сцене был предельно вежлив и скромен.

«Это большая честь. Меня переполняют прекрасные эмоции оттого, что нахожусь здесь вместе с потрясающим трофеем. Во-первых, хотел бы поздравить Салаха и Роналду. Они провели великолепный сезон. Уверен, в будущем у вас ещё появится шанс побороться за награду. Данный трофей принадлежит не только мне, но и партнёрам по «Реалу» и сборной Хорватии. Его я посвящаю своей семье, без которой не стал бы тем игроком и той личностью, которой сейчас являюсь. Для меня они лучшие», — заявил Модрич.

Не забыл Лука поблагодарить и Звонимира Бобана, который был капитаном сборной Хорватии на ЧМ-1998, когда «шашечные» сенсационно завоевали бронзу. Спустя 20 лет команда уже под предводительством Модрича улучшила то достижение и добралась до финала.

«Он вдохновил меня на успех, та сборная дала нам веру в то, что мы способны достичь чего-то по-настоящему большого в России. Надеюсь, мы тоже вдохновим следующее поколение. Эта награда показывает, что все мы способны стать лучшими благодаря работе, самоотверженности и вере. Все мечты однажды могут сбыться», — добавил Модрич.

При этом хорвата в социальных сетях оперативно поздравил один из лучших футболистов современности — Пеле.

«Я поздравляю Луку с этой наградой. Для меня было привилегией следить за твоей игрой в этом сезоне», — написал Пеле Модричу в своём Twitter.

Необходимо отметить, что Месси на этот раз довольствовался лишь пятым местом, получив 9,81 % голосов. С этим показателем аргентинец пропустил вперёд даже 19-летнего Килиана Мбаппе, набравшего 10,52 %.

Но наибольшим сюрпризом стал провал Неймара. Бразильский нападающий ПСЖ, запомнившийся на ЧМ многочисленными симуляциями, не набрал ни одного голоса.

Куртуа — лучший вратарь, перуанцы — лучшие болельщики

Немало вопросов вызвал и состав команды года. В неё попали вратарь сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа; защитники Дани Алвес (ПСЖ, Бразилия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал», Бразилия); полузащитники Модрич, Н’Голо Канте («Челси», Франция), Эден Азар («Челси», «Бельгия»); нападающие Роналду, Месси и Мбаппе.

При этом места в символической сборной не нашлось ни Неймару, ни даже Салаху, не говоря уже о других игроках «Ливерпуля», который в прошлом сезоне добрался до финала Лиги чемпионов.

Споры вызвала и вратарская позиция. В команду года попал проваливший ЧМ Де Хеа, зато вне 11 лучших остался голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа.

При этом последний одержал победу в номинации «Лучший вратарь года». Ему удалось опередить француза Уго Льориса и датчанина Каспера Шмейхеля.

Начиная с 2006-го, данный приз получали только три человека: Мануэль Нойер, Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон. Куртуа прервал эту серию.

Что касается других наград, то лучшей футболисткой планеты в шестой раз в карьере стала бразильянка Марта. Выходя на сцену, она не смогла сдержать слёз.

Фанаты сборной Перу, запомнившиеся россиянам по чемпионату мира, были признаны лучшими болельщиками года. Южноамериканцам удалось опередить японцев, сенегальцев, а также болельщика чилийского клуба «Депортес Пуэрто-Монт» Себастьяна Карреру, который преодолел в общей сложности 3000 км ради того, чтобы попасть на матч любимой команды.

Наконец, специальный приз фейр-плей получил нападающий «Вердера» Леннар Тай. В марте текущего года спортсмен пожертвовал свои стволовые клетки больному лейкемией, для чего даже специально взял недельный отпуск.