ФИФА объявила символическую сборную года

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила символическую сборную года.
ФИФА объявила символическую сборную года
  • Reuters

В список 11 лучших игроков года вошли:

— вратарь Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»);

— защитники: Дани Алвес (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»);

— полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»);

— нападающие: Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»).

В список лучших игроков не попали такие футболисты, как Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Мохаммед Салах (Египет, «Ливерпуль») и Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»).

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

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