Дешам признан лучшим тренером года по версии ФИФА

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Дешам признан лучшим тренером года по версии ФИФА
  • Reuters

Дешам обошёл в борьбе за награду бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана и наставника сборной Хорватии Златко Далича.

Ранее египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

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