Дешам признан лучшим тренером года по версии ФИФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Дешам обошёл в борьбе за награду бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана и наставника сборной Хорватии Златко Далича.

Ранее египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.