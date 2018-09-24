Дешам признан лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
- Reuters
Дешам обошёл в борьбе за награду бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана и наставника сборной Хорватии Златко Далича.
Ранее египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.
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