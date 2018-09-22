Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо»

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Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо»
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«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — цитирует объединение болельщиков «Динамо» OF News.

На памятник нанесены годы «жизни и смерти» автозаводской команды — «1924—2006». В 2006 году «Торпедо» впервые в своей истории покинуло высший дивизион национального чемпионата. На данный момент автозаводцы выступают в третьем по силе дивизионе чемпионата России — в Профессиональной футбольной лиге, в зоне «Центр».

«Торпедо» и «Динамо» являются соперниками по 1/16 финала Кубка России. Матч состоится 26 сентября на домашнем стадионе команды из низшего дивизиона.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между московскими «Торпедо» и «Динамо».

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