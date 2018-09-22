Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо»

Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — цитирует объединение болельщиков «Динамо» OF News.

На памятник нанесены годы «жизни и смерти» автозаводской команды — «1924—2006». В 2006 году «Торпедо» впервые в своей истории покинуло высший дивизион национального чемпионата. На данный момент автозаводцы выступают в третьем по силе дивизионе чемпионата России — в Профессиональной футбольной лиге, в зоне «Центр».

«Торпедо» и «Динамо» являются соперниками по 1/16 финала Кубка России. Матч состоится 26 сентября на домашнем стадионе команды из низшего дивизиона.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между московскими «Торпедо» и «Динамо».