«Стараемся поднять интерес к футболу в стране»: Прядкин о работе с болельщиками, изменениях в РПЛ и системе VAR

Российские клубы обратились в РФС с просьбой ускорить внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин в эксклюзивном интервью RT. Кроме того, функционер рассказал, что лига готова наказывать футболистов за отказ общаться со СМИ, и признался, что опасался спада интереса к футболу в стране после чемпионата мира.

— Многое ли изменилось в Российской премьер-лиге после домашнего чемпионата мира?

— Да. Об этом в первую очередь говорят цифры. Средняя посещаемость матчей РПЛ — 20 тыс. болельщиков. В предыдущем сезоне эта цифра не превышала 13 тыс. Вопрос в другом: сможем ли мы удержать эту волну интереса к футболу в стране? Скажу честно, перед матчем за Суперкубок страны в Нижнем Новгороде я опасался, что переход от первенства планеты к национальному может пройти тяжело. Задавался вопросом: а сможем ли мы выдержать тот настрой болельщиков, привлечь зрителей? Но 44 тыс. человек на трибунах сказали сами за себя. Сейчас схожая ситуация — нас ждёт некий переход.

— Но что может произойти? Ведь болельщики уже ходят на стадионы.

— Мы переходим в холодное время года. Здесь многое зависит от клубов и людей, которые отвечают за новые арены. Если на стадионах обеспечат тепло и комфорт — тенденция высокого спроса на футбол сохранится до зимнего перерыва. Будем стремиться к тому, чтобы дать болельщикам всестороннюю поддержку по всем вопросам. Сам чемпионат проходит на высоком уровне: плотность таблицы и интересные поединки вызывают дополнительный ажиотаж у зрителя.

— Нынешний сезон стартовал не только сразу после ЧМ, но и после глобального ребрендинга Российской премьер-лиги. Вы можете дать первые оценки маркетинговой работы?

— Восприятие нового образа лиги положительное. В первую очередь судим по новым подписчикам в социальных сетях. В общей сложности, это 2,3 млн человек. Уже шутим, что по популярности начали обгонять некоторых звёзд интернета. Безусловно, ощутимый всплеск интереса был зафиксирован во время и после мундиаля.

— Вы можете привести конкретные цифры?

— В апреле у официального Instagram-канала лиги насчитывалось 45 тыс. подписчиков, сейчас эта цифра увеличилась до 350 тыс. Кроме того, оптимизм вселяет и то, что даже самые консервативные болельщики с пониманием и даже воодушевлением относятся к идее и концепции смены образа самого кубка лиги. Но этот вопрос лишь на стадии разработки, макет ещё предстоит утвердить всем клубам РПЛ.

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

— В то же время некоторые изменения в лиге до сих пор вызывают массу обсуждений. Я имею в виду перевод части трансляций матчей РПЛ на платные каналы.

— Все клубы европейских чемпионатов выживают за счёт платных телевизионных платформ. Подчеркну: все. К примеру, я общался с президентом испанской Ла Лиги Хавьером Тебасом, который объяснял, как их популярный чемпионат зарабатывает на телеправах. Арифметика прибыли простая: для того чтобы наши клубы стали более или менее получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков. Именно по этой причине команды РПЛ пошли на заключение контракта между нами и «Матч ТВ», ведь в соглашении по реализации медийных аудиовизуальных прав прописано, что к 2020 году они гарантируют выход на 900 тыс. подписчиков. В крайнем случае мы будем иметь право на разрыв контракта.

— Какая ситуация в настоящий момент?

— Темпы хорошие уже сейчас, на сегодняшний день количество подписчиков приближается к 400 тыс.

«Уже приступили к работе над проектом календаря следующего сезона»

— Ежегодно поздней осенью возникают вопросы по поводу формирования календаря. Но в этом сезоне это произошло несколько раньше. Согласно расписанию, четыре из первых десяти туров вместят по два матча с участием клубов из топ-5 РПЛ, причём дважды эти встречи пройдут в один и тот же день. Как такое могло случиться?

— Все эти команды — участники еврокубков. Стараемся учитывать их пожелания. К примеру, возьмём завершившийся в прошедшие выходные восьмой тур РПЛ. Накануне все клубы проводили свои матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а следом за играми чемпионата у них запланировано выступление в Кубке России. Коллективы сами попросили об этих датах.

— Неужели нельзя было как-то выйти из ситуации?

— К примеру, мы могли поставить встречу между «Зенитом» и «Локомотивом» на субботу, а ЦСКА — «Спартак» оставить в воскресенье. Но тогда у команд было бы меньше времени на восстановление. По календарю каждый год какие-то вопросы, но объясняю: не я его составляю. Мы делаем всё совместно с клубами. План проекта прорабатывается за полгода, в нём учитываются все нюансы. К слову, уже сейчас мы приступили к работе над проектом расписания на следующий сезон.

— А что скажете о календаре этого сезона?

— Он утверждён до 17-го тура, который завершится 10 декабря. На весеннюю часть дат и времени пока нет. Ждём, когда закончится группой этап еврокубков. После того как решится судьба наших команд в Европе, начнём корректировки.

— Игроки некоторых команд отказываются отвечать на вопросы журналистов и порой минуют микст-зону. Почему РПЛ не ведёт с этим борьбу и не ужесточает наказания?

— Боремся с этим уже не один сезон. Считаю, что уже сейчас вышли на новый уровень, раньше ситуация с послематчевым общением игроков со СМИ была в разы хуже. На ближайшей встрече с руководителями клубов вновь поднимем этот вопрос. Скорее всего, начнём вводить ощутимые штрафы. Они уже есть, но не столь серьёзные. Кроме того, планируем учитывать этот пункт при распределении средств между коллективами. Действует критерий по эффективности работы с болельщиками и заполняемости трибун домашнего стадиона. Отсутствие спортсменов в микст-зоне может стать следующим. Наказывать серьёзно можно только рублём. Как член делегации нашей национальной сборной знаю, как за этим следят в ФИФА и УЕФА.

— Почему вы выбрали первым фактором при распределении спонсорских средств именно заполняемость стадиона?

— Повторю: это только первый шаг. Кроме того, данный критерий легко отследить.

— Но вы наверняка слышали истории о том, что некоторые клубы лиги действуют обманным путём и загоняют зрителей на арены?

— Никаких официальных запросов и жалоб в лигу по этому вопросу не поступало. И потом, давайте не будем заниматься подменой понятий. В том же Санкт-Петербурге, который лидирует по посещаемости домашних матчей, выбрали гибкую и лояльную ценовую политику для болельщиков, тем самым повысив интерес и цифры. Не думаю, что в современном мире возможно принудительно загнать кого-то на массовое мероприятие, тем более на футбол.

«Система VAR не заработает если будет установлена лишь на нескольких стадионах»

— На какой стадии находится работа по внедрению системы видеопомощи арбитрам(VAR)?

— Это далеко не сиюминутный процесс. На данный момент есть ряд клубов, которые за свой счёт готовы установить систему, но траты большие. Не все команды лиги смогут самостоятельно справится с этой задачей. Более того, есть письмо на имя Александра Алаева (исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза. — RT) от большинства коллективов РПЛ с просьбой ускорить процесс. Однако нюансов много. Помимо технической установки нужны кадры, необходимо обучить и переучить наших арбитров.

— Известны примерные сроки начала работы VAR в лиге?

— Ждём одобрения и разрешения от международных органов футбола, возможно получим «добро» на проведение матчей в тестовом режиме. Но есть один нюанс. Перед жеребьёвкой группового этапа еврокубков в Монако я общался с Роберто Розетти, возглавляющим судейский комитет УЕФА. Он чётко объяснил мне, что вводить систему в России нужно на каждом стадионе. Недопустимо, если «Краснодар» и «Спартак» установят VAR, а другие клубы оставят свои арены без неё. Следовательно, будут возникать вопросы с другими командами.

Главный судья Сергей Карасев во время матча 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Спартак" (Москва)

РИА Новости

© Александр Вильф

— Судейская коллегия всё чаще признаёт ошибки и не стесняется об этом говорить, а также ставить судьям неуды. Почему в таком случае, пока не работает VAR, РПЛ не отменяет незаслуженные карточки и дисквалификации или, наоборот, не увеличивает срок последних, когда это требуется?

— Решение арбитров как закон — обратной силы не имеет. Да, Департамент судейства и инспектирования РФС может признать ошибку судьи и наказать его, отстранить на некоторое время от судейства матчей Премьер-лиги. Но аннулировать результат поединка никто не будет. Эта практика распространена во всём мире. В противном случае, при создании одного прецедента начнётся хаос, после каждой встречи начнутся требования отменить то или иное решение.

— Руководство «Лужников» недавно высказалось, что готово принять на своём поле матч «Спартак» — «Зенит». Такое возможно?

— Нет. Я уверен, что «Спартак» никогда на такое не пойдёт. У красно-белых комфортная арена, уходить на другой стадион им нет смысла. Безусловно, вопрос интересный, но я задал бы представителям «Лужников» встречный. Понимаю, им бы хотелось принять у себя такой матч, но на каких условиях? Клубу же нужно заплатить за аренду, за услуги по обеспечению безопасности. На это точно никто не пойдёт. Другое дело, встречи Лиги чемпионов с участием ЦСКА.

— В таком случае, что скажете о решении ЦСКА играть весь групповой этап Лиги чемпионов вне стен родного стадиона?

— Я помогал при переговорах клуба с УЕФА. На мой взгляд, это грамотный маркетинговый ход со стороны руководства. Думаю, с другими соперниками в группе ЦСКА вряд ли бы ушёл со своей арены на Песчаной, а вот заработать на приезде «Реала» и «Ромы» армейцы смогут.