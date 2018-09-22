Битва лидера с чемпионом, дуэль Смолова и Дзюбы, судьба Сёмина: чем интересен матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в РПЛ

Главным матчем восьмого тура чемпионата России по футболу станет встреча «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге. Лидер турнирной таблицы примет у себя действующего победителя турнира. Эта игра может повлиять на дальнейшую судьбу наставника железнодорожников Юрия Сёмина. Кроме того, матч на «Крестовском» будет интересен дуэлью форвардов сборной России Артёма Дзюбы и Фёдора Смолова.

Переломный момент

На данный момент «Зенит» и «Локомотив» находятся в разных частях турнирной таблицы РПЛ. Петербуржцы гордо лидируют с нулём в графе «Поражения», а действующие чемпионы замыкают первую десятку. Однако в последние годы чемпионат России по футболу приучил болельщиков к тому, что ранняя осень — совсем не тот период, когда можно делать какие-то выводы. Достаточно вспомнить, как тот же «Зенит» в прошлом сезоне здорово стартовал, а в итоге показал один из худших результатов.

Сейчас настал как раз тот момент, когда у клубов может открыться второе дыхание. Все составы сыграны, первые испытания еврокубками пройдены, соперники себя показали и уже тщательно изучены. «Локомотив» ещё не оказался в такой яме, из которой нет надежды выбраться: москвичи проигрывают всего пять очков второму месту. Это прозвучит парадоксально, но разгромное поражение «Галатасараю» должно свидетельствовать о том, что подопечные Юрия Сёмина готовы к возвращению утраченных позиций. Игра в Стамбуле стала едва ли не лучшей для железнодорожников в этом сезоне, а на результат повлияли несколько ошибок, которые можно исправить.

В то же время «Зенит» уже не раз показывал, как может растерять добытое преимущество, причём как в турнирных масштабах, так и в рамках одного отдельно взятого матча. Ярким свидетельством тому является ничья с «Копенгагеном» в Лиге Европы. Не слишком были убедительны подопечные Сергея Семака и в последних двух матчах чемпионата России, когда сыграли вничью со «Спартаком» и были лучше «Оренбурга» только в одном тайме.

«Зенит» остаётся фаворитом в игре с «Локомотивом», несмотря на все обстоятельства. Однако интрига в чемпионате России может возродиться как раз в ближайшем матче на «Крестовском».

Останется ли тренером Сёмин

«Локомотив» потерял очки в трёх последних матчах с учётом выступления в Лиге чемпионов. Такая же неудачная серия была и в начале сезона. Она даже длиннее из-за проигранного ЦСКА Суперкубка России. Очевидно, что клуб, который провёл впечатляющую трансферную кампанию, не должен этим довольствоваться.

В прошлом сезоне «Локомотив» не позволял себе терять очки больше, чем в двух матчах РПЛ подряд. Это обстоятельство делало позиции Юрия Сёмина во главе команды незыблемыми. Теперь именитому специалисту не удаётся придерживаться такого же графика. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на неудачи призывом сплотиться вокруг тренерского штаба, но теперь неясно, готовы ли болельщики поддержать его. Матч с «Зенитом» может серьёзно повлиять на дальнейшую карьеру Сёмина в «Локомотиве» или даже стать последним для специалиста, если расстояние между текущей позицией клуба и первым местом увеличится ещё больше.

Юрий Сёмин

© Антон Денисов / РИА Новости

Новая оборона «Локомотива»

Игра с тремя центральными защитниками в матче с «Галатасараем» себя не оправдала — даже сам Сёмин признал, что этот тактический ход был ошибочным. В связи с этим можно ожидать, что железнодорожники вернутся к проверенной, но предсказуемой схеме с двумя центрдефами. Только есть одна проблема — страховать партнёров уже не сможет Гжегож Крыховяк.

Польский опорник получил две жёлтые карточки в матче с «Динамо» и не сможет полететь с командой в Санкт-Петербург. Для «Локомотива» это большая потеря. В отличие от Бенедикта Хёведеса, Крыховяк быстро влился в коллектив и стал надёжным напарником Игоря Денисова. Его даже можно было признать лучшим игроком в составе «Локомотива» в первых турах РПЛ. Но теперь польского футболиста придётся заменить. В матче с «Динамо» это сделал Дмитрий Баринов, довольствующийся только выходами на замену. Другого варианта у Сёмина нет. Дмитрий Тарасов уже так крепло осел на скамейке запасных, что выпускать его в матче с «Зенитом» слишком рискованно.

Впрочем, вовсе не обязательно так щепетильно относиться к обороне, если всегда стремиться в атаку и не давать сопернику мяч. Как раз в прошлом году в матчах с петербуржцами «Локомотив» играл первым номером, и это давало результат — москвичи одержали две победы с общим счётом 4:0. С учётом того, что «Зенит» нечасто пользуется контратаками, этот план может сработать и сейчас.

Смена курса из-за графика

Сергей Семак должен об этом помнить и готовить запасной план на игру. К тому же есть одно обстоятельство, которое вынуждает его не форсировать события в воскресном матче. «Зенит» отдыхал на два дня меньше, чем «Локомотив», а ведь он тоже выезжал за границу и не получил позитивных эмоций от еврокубков.

Так что можно ожидать, что петербуржцы не станут радовать болельщиков своей игрой, а постараются утешить их результатом. Для этого Семак может либо разбить устоявшуюся связку Луиш Нету — Бранислав Иванович в центре обороны, либо прибегнуть к проверенному способу — опустить Александра Ерохина ближе к центру поля. Вряд ли полузащитник будет доволен такой перспективой, особенно после дубля в ворота «Оренбурга». Однако будет ещё хуже, если такой загнанный зверь, как «Локомотив», сделает бессмысленными все попытки хозяев поля отыграться.

Битва бомбардиров

Летом Артём Дзюба и Фёдор Смолов были товарищами по сборной, но уже тогда активно соперничали за место на поле. Теперь их конкуренция выходит на новый уровень — они должны привести свои клубы к победе в матче восьмого тура чемпионата России.

Дзюба ещё ни разу не забивал «Локомотиву» в составе «Зенита». В прошлом году он огорчил ставшую чемпионом команду, но в качестве игрока тульского «Арсенала».

Смолов провёл в «Локомотиве» не так много времени, как Дзюба в «Зените». Но даже выступая за «Краснодар», нападающий не смог ни разу отличиться в матчах с петербуржцами. Последний гол сине-бело-голубым Смолов забил в 2014 году, когда ещё был игроком «Анжи». Кстати, форвард тогда отличился после ошибки Нету, и теперь есть все шансы, что они встретятся вновь.

Фёдор Смолов

РИА Новости

© Анар Мовсумов

Потенциальный аншлаг

Последний домашний матч «Зенита» стал самым посещаемым в нынешнем сезоне чемпионата России и рекордным для команды в постсоветскую эпоху. Встречу со «Спартаком» с трибун «Крестовского» наблюдали 61 467 зрителей. Прежде собрать больше 60 тыс. болельщиков на одном стадионе удавалось только в «Лужниках» на дерби красно-белых с ЦСКА.

«Локомотив» — действующий чемпион, обыграть которого мечтает каждая команда, особенно та, которая уже очень давно сама не выигрывала первенство страны. Так что у болельщиков «Зенита» есть хорошая мотивация вновь заполнить чашу стадиона. Разве что погода может помешать аншлагу, ведь в городе на Неве осень наступает раньше, чем в Центральной России.

Реабилитация Галимова

Обслуживать матч «Зенита» и «Локомотива» будет бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. В этом сезоне судья из Улан-Удэ уже успел спровоцировать шквал критики, повлияв на результат матча «Енисей» — ЦСКА. Он ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев после того, как Марио Фернандес упал после лёгкого прикосновения Марко Бодула. Решение Галимова не одобрил даже глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Ранее в том же матче судья не засчитал гол «Енисея», усмотрев у Артура Саркисова офсайд.

Галимов, который также является президентом Федерации футбола Бурятии, после этого был отлучён от матчей РПЛ и опустился до Футбольной национальной лиги. В сентябре он всё-таки вернулся в высший дивизион и обслужил два не самых громких матча: «Крылья Советов» — «Анжи» и «Урал» — «Ростов». Теперь, спустя месяц после скандала, ему придётся работать на гораздо более серьёзной встрече, к которой будет приковано особое внимание болельщиков.