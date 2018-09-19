Мещеряков: матч с «Галатасараем» был лучшим для «Локомотива» по качеству игры в этом сезоне

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает несправедливым исход встречи с турецким «Галатасараем» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мещеряков: матч с «Галатасараем» был лучшим для «Локомотива» по качеству игры в этом сезоне
  • Reuters

«Мы не достигли того результата, которого желали. Однако по качеству игры это был лучший матч «Локомотива» в этом сезоне. Мы показали, что движемся в правильном направлении. На мой взгляд, счёт не по игре. Она была равной, как отмечают специалисты. В каких-то моментах не повезло, в каких-то были ошибки, которые тренерский штаб разберёт», — сказал Мещеряков в беседе с RT.

Он также призвал руководство клуба и болельщиков объединиться вокруг команды во время неудачного старта сезона.

«Мы ещё плотнее объединимся с болельщиками вокруг команды и тренерского штаба, чтобы поддержать их. Нужно приходить на стадионы в оставшихся матчах и делать так, чтобы та атмосфера, которую создали турецкие болельщики, была бледной тенью нашего приёма гостей. Хотел бы напомнить две пословицы: «Первый блин комом» и «Русский долго запрягает, но быстро едет». Мы ещё всем покажем», — заключил Мещеряков.

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов высказал своё мнение о поражении московского «Локомотива» от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3.

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