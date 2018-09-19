Бубнов: «Локомотив» в матче с «Галатасараем» был наказан за грубые ошибки в обороне

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением насчёт поражения московского «Локомотива» от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3.

«Как оценивать игру, в которой команда отрезками демонстрирует яркий футбол, сталкивается с невезением, а в итоге крупно проигрывает? «Локомотив» допустил грубые ошибки в обороне, за которые и был наказан», — цитирует Бубнова Sportbox.

Он также отметил важность отражения стартового натиска в гостевых поединках с турецкими командами, с которым так и не справились железнодорожники. Эксперт выделил проблемы «Локомотива» в организации игры и функциональной готовности.

«Проигрывать на старте неприятно, особенно крупно. Но по большому счёту какая разница, с каким счётом? С точки зрения перспектив в турнире это поражение пока ни о чём не говорит. У «Локомотива» ещё будут шансы побороться», — сказал Бубнов.

Ранее «Локомотив» стал пятым российским клубом, стартовавшим в Лиге чемпионов с разгромного поражения.